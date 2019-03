Jammu and Kashmir Pulwama’s Awantipora Terror Attack Updates: न्यूयॉर्क टाइम्स ने सोमवार को भारत में हो रहे लोकसभा चुनाव को पुलवामा हमले से जोड़ते हुए एक स्टोरी प्रकाशित की और उस स्टोरी का लिंक अपने टि्वटर अकाउंट पर शेयर किया। भारतीय टि्वटर यूजर्स ने इस स्टोरी में दो बड़ी गलतियों को देखा और खिंचाई शुरू कर दी। पहली गलती ये थी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की स्पेलिंग गलत (Narandra) थी। दूसरी गलती ये कि जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए ‘आत्मघाती हमले’ को ‘धमाका’ बता दिया। बता दें कि इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मुहम्मद ने ली थी। हमले में सीआरपीएफ के करीब 40 जवान शहीद हो गए थे।

न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा था, “कश्मीर में एक धमाके के बाद और पाकिस्तान के साथ हफ्तों तक तनाव के बाद, चुनाव को देखते हुए कई भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए प्रचार कर रहे हैं।” (After an explosion in kashmir and weeks of brinkmanship with pakistan, Many indians are rallying behind Prime Minister Narandra Modi as elections approach) और खबर की हेडिंग थी, “In India’s Election Season, an Explosion Inuerrupts Mosi’s Slump.” बाद में इस हेडिंग को बदलकर “In India’s Election Season, a Bombing Interrupts Modi’s Slump” कर दिया गया।

न्यूयॉर्क टाइम्स के इस ट्वीट पर भारतीय यूजर्स ने खिंचाई शुरू कर दी, जिसके बाद ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। एक यूजर ने लिखा, “यदि पुलवामा हमला धमाका था तो 9/11 प्लेन क्रैश था? यह न्यूयॉर्क टाइम्स बहुत ही असंवेदनशील है जो इस्लामिक आतंकवाद से हुए नुकसान को हल्का कर रहा है।” एक अन्य यूजर ने लिखा, “यदि पुलवामा हमला धमाका था तो 9/11 प्लेन क्रैश था। मेरी संवेदना अल-कायदा के लिए काम करने वालों के साथ है जिन्होंने एक बिल्डिंग के लिए अपनी कीमती जान गंवा दी।”

इसी तरह के कमेंट अन्य यूजर्स ने किए। @BharathRF ने लिखा, “यदि पुलवामा अटैक एक सिर्फ एक धमाका है तो 9/11 एक दुर्घटना है जो पॉयलट के नशे में रहने की वजह से हुआ।” @ShannuKaw ने लिखा, “न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए पुलवामा सिर्फ एक धमाका था! और शायद 9/11 एक प्लेन क्रैश हो।”

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App