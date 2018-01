‘नहीं आया बधाई मैसेज का जवाब तो रुआंसे हुए मोदी’ पढ़ें ट्विटर यूजर्स ने कैसे की नए साल पर मस्ती

भारत समेत दुनिया भर में दुनिया भर में नये साल का दिल खोलकर स्वागत किया गया। लोगों ने अपने प्रियजनों को मैसेज भेजकर, फोनकर नये साल की शुभकामनाएं दी। व्हाट्सअप पर आधी रात को मैसेज का ऐसा बाढ़ आया कि ये सोशल मीडिया एप्प आधा घंटे के लिए क्रैश कर गया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत समूचे भारत में लोगों ने पूरे जोशो खरोश और मौज मस्ती के साथ नाच गाकर नये वर्ष का स्वागत किया। रात के 12 बजते ही लोगों ने आतिशबाजी करके नये साल का स्वागत किया और अपने प्रियजनों को सोशल मीडिया साइट फेसबुक, व्हाट्सऐप और ट्विटर, एसएमएस के माध्यम से नववर्ष की शुभकामनाएं देनी शुरू कर दी। प्रधानमंत्री मोदी ने नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा, “आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। मैं प्रार्थना करता हूं कि यह साल सबके जीवन में खुशी, समृद्धि और बेहतर स्वास्थ्य लाए।” इस मौके पर ट्विटर पर भी लोगों ने मजेदार मैसेज, जोक्स भेजकर नये साल का स्वागत किया।

Morning scene of people going to gym on 1st January. pic.twitter.com/iGmAnqxDz6 — डि.के. (@itsdhruvism) January 1, 2018

On the most hilarious message on the first day of 2018.

People don’t want to miss any chance / occasion to pull out fun of it #HappyNewYear #Happy2018 pic.twitter.com/jF79rsKmPo — Manoj Kumar Yadav (@itsmkyadav) January 1, 2018

21वीं सदी के बालिग़ होने की ढेर सारी बधाई Lets behave like a guy/girl of 18 in 2018 Happy 2018#SingleLounda — Akshay Shukla (@ShuklaAkshay) December 31, 2017

सोशल मीडिया पर नये साल का एक मैसेज काफी वायरल है। इसमें नरेंद्र मोदी लोगों को नये साल की बधाई दे रहे हैं। लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं दे रहा है। बता दें कि कुछ दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बीजेपी के सांसद उनके गुड मार्निंग मैसेज का भी जवाब नहीं देते हैं। इस पर सोशल मीडिया में लोगों ने खूब मजे लिये थे। मनोज कुमार यादव नाम के हैंडल ने इस मैसेज को पोस्ट किया है। दूसरे मैसेज जो सोशल मीडिय में काफी वायरल हो रहा है वो है साल 2018 में 21वीं सदी के बालिग हो जाने का। अक्षय शुक्ला ने लिखा है कि 21वीं सदी बालिग हो गई है, 2018 में बालिग शख्स जैसा व्यवहार करें।

Wishing Everyone an Abundance

Of Prosperity,Good Health & Joy #Happynewyear तू नया है तो दिखा सुबह नयी, शाम नई:

वरना इन आंखों ने देखे हैं नए साल कई !!#नया #साल #मुबारक @2018 You need to be new You to be change ..for better !! — Satya Chaubey (@satyapchaubey) December 31, 2017

ज्यादा ऊडो मत

साल बदल रहा है

साला साली और

घरवाली वही रहेंगे Coming soon 2018 और इतिहास गवाह है कि जब भी कोई नया साल आया है साल भर से ज्यादा नहीं टीक पाया है #Be careful — Gujju Girl (@girl_gujju) December 29, 2017

बॉलीवुड ने भी नये साल की शुभकामनाएं दी है। करण जौहर ने ट्वीट कर कहा, “दोस्त को माफ करें, परिजनों से संपर्क करें, अपने जीवनसाथी को समझें और अपने प्रेमी के दोस्त बनें..2018 को अपने लिए भावनात्मक साल के रूप में मनाए। नया साल मुबारक हो।” माधुरी दीक्षित नेने ने कहा, “रात अभी भी युवा है और नया साल कगार पर है। नया साल मुबारक हो। खुशहाली और उल्लास।” दीया मिर्जा ने कहा, “अधिक प्यार करें। अधिक महसूस करें। अधिक देखभाल करें। अधिक करें। अधिक पढ़ें। अधिक हंसे। नया साल मुबारक हो।” कबीर बेदी ने कहा, “नया साल आपके लिए चमत्कारी रहे।”विवेक आनंद ओबेरॉय ने कहा, “आपके और आपके परिवार के लिए नया साल शानदार रहे। 2018 की शुभकामना! आपको 20 साल के युवा जैसे महसूस हो, दिखें 18 साल के युवा जैसे।”

