New Year 2018: ट्विटर पर छाया नए साल का जश्न, अमिताभ, लता मंगेशकर समेत कई सेलिब्रिटी ने ट्वीट कर दी बधाई

रात 12 बजते ही 2017 अब पिछला साल बन चुका है। 1 जनवरी के साथ अब दुनिया नई उम्मीदों के साथ नए साल में चली गई है। भारत समेत पूरी दुनिया में नए साल का जश्न मना रहा है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बैंगलोर जैसे बड़े शहरों समेत देश भर के छोटे शहरों में भी लोग नए साल का जश्न मना रहे हैं। अगर दुनिया की बात करी जाए तो न्यूजीलैंड और आस्ट्रेलिया ने सबसे पहले साल 2018 ने कदम रखा। भारत में भी सोशल मीडिया पर लोगों ने नए साल की बधाई दी है। ट्विटर पर बड़ी बड़ी हस्तियों ने ट्वीट करके नए साल की बधाई दी। लता मंगेशकर, सानिया नेहवाल, अमिताभ बच्चन, मिताली राज , रवीना टंडन ने ट्वीट करके नए साल की बधाई दी।

Wishing everyone a beautiful 2018. Thank you for all your love & support in 2017. Keep it coming! Sending you my best wishes for the coming year from my training camp!