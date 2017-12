पाकिस्तान ने जारी किया नया वीडियो, कहते दिखे कुलभूषण जाधव- मां और पत्नी से मिलवाने के लिए शुक्रिया

कथित जासूसी के आरोप में पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव से उनकी मां और पत्नी ने कड़ी सुरक्षा के बीच सोमवार (25, दिसंबर) को पाकिस्तान विदेश कार्यालय में मुलाकात की। रिपोर्ट के अनुसार, 30 मिनट की यह मुलाकात भारतीय उप उच्चायुक्त जे.पी. सिंह की मौजूदगी में 1 बजकर 48 मिनट पर शुरू हुई। इससे पहले विदेश कार्यालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने इस मुलाकात से पहले जाधव की मां अवंति और उनकी पत्नी की तस्वीर ट्वीट की। उन्होंने कहा था कि ‘दोनों पाकिस्तान विदेश मंत्रालय में आराम से बैठी हैं। हमने अपनी प्रतिबद्धता निभाई है।’ पहले के एक अन्य ट्वीट में फैसल ने कहा था कि पाकिस्तान के संस्थापक मुहम्मद अली जिन्ना की पुण्यतिथि के अवसर पर मानवीय आधार पर यह इजाजत दी गई है।

पाकिस्तान ने तीनों की सुरक्षा के लिए शॉर्प शूटर, पाकिस्तान रेंजर्स और दूसरे अर्द्धसैनिक बलों को तैनात किया था। जिस रास्ते में विदेश मंत्रालय का दफ्तर स्थित है वहां आम लोगों के आने-जाने पर रोक लगा दी गई। विदेश मंत्रालय के दफ्तर के बाहर मीडिया का जबर्दस्त जमावड़ा भी था।

वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव ने ही अपने परिजनों से मिलने की गुहार लगाई थी। इसको लेकर कुलभूषण जाधव का एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में इस मुलाकात के लिए वह पाकिस्तान सरकार को धन्यवाद देते नजर आ रहे हैं। सामने आए वीडियो में जाधव ने कहा है, ‘मैंने पाकिस्तान सरकार से अपने परिवार से मिलने की गुहार लगाई थी। अब मैं पाकिस्तान सरकार के इस कदम के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा।’

इससे पहले टीवी पर दिखाए गए फुटेज में जाधव का परिवार, भारत के उपउच्चायुक्त जेपी सिंह और पाकिस्तानी महिला अधिकारी सहित विदेश मंत्रालय के परिसर में प्रवेश करते हुए नजर आए। मामले में तब पाकिस्तानी अधिकारियों ने बताया था, ‘जाधव और उनकी मां तथा पत्नी की मुलाकात चल रही है।’ जाधव की मां और पत्नी ने यहां पहुंचने के बाद मीडिया का अभिवादन किया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया था। बता दें कि जाधव का परिवार आज ही दुबई के रास्ते इस्लामाबाद पहुंचा।

#Islamabad: New video of #KulbhushanJadhav released by Pakistan foreign ministry in which he says ‘I requested a meeting with my wife and mother and I am thankful to Govt of Pakistan for this grand gesture’ pic.twitter.com/7lC42Henyg

— ANI (@ANI) December 25, 2017