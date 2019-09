New Traffic Rules, New Motor Vehicle Act: मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन के बाद देश में जहां बढ़े हुए जुर्माने से लोगों में जागरूकता बढ़ती दिखाई दे रही है, वहीं लोगों ने राजनेताओं की पुरानी तस्वीरों को निकालकर उन्हें ट्रोल करना भी शुरू कर दिया है। नए नियमों के तहत देश की राजधानी दिल्ली के रहने वाले दिनेश मदन पर गुरुग्राम पुलिस ने 23 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था। उन्हें यह जुर्माना ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License), रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) और हेलमेट के बिना (Without Helmet) गाड़ी चलाने की वजह से भरना पड़ा। यह जुर्माना सरकार के द्वारा हाल ही में पास किए गए Motor Vehicle Act-2019 के तहत लगाया गया। दिनेश मदन का यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, इसके बाद महाराष्ट्र पुलिस ने भी जागरूकता वाला एक ट्वीट किया। इसी के बाद लोगों ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Union Transport Minister Nitin Gadkari) और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की पुरानी तस्वीरें निकाल लीं।

चालान के बाद अजीबोगरीब स्थितियांः कुछ राज्यों को छोड़कर पूरे देश में यह कानून सख्ती से लागू हो रहा है। इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाने और उसके पालन के लिए ट्रैफिक पुलिस सोशल मीडिया का सहारा ले रही है। कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिनमें जुर्माने की रकम गाड़ी की कुल कीमत से भी काफी ज्यादा हो चुकी है।

‘सिर्फ आम नागरिकों के लिए न हों नियम’: इसी क्रम में मंगलवार (3 सितंबर) को महाराष्ट्र पुलिस ने ट्वीट कर कहा कि हेलमेट के बिना वाहन न चलाए। इस ट्वीट को महाराष्ट्र पुलिस ने #ThingsWeShouldCancel के साथ ट्वीट किया था। इसके कुछ समय बाद ही एक ट्विटर यूजर ने महाराष्ट्र पुलिस के टैग के साथ नितिन गडकरी की एक पुरानी फोटो ट्वीट की, जिसमें वो बिना हेलमेट स्कूटर चलाते दिख रहे हैं। ट्वीट में इस यूजर ने फोटो के साथ मजाकिया अंदाज में लिखा- ट्रैफिक के नए नियम केवल आम नागरिको के लिए नहीं होना चाहिए।

Hello @DGPMaharashtra , please look into the serious traffic rules violation committed by Transport Minister @nitin_gadkari ji or are the new rules applicable on ordinary citizens only ? https://t.co/ecKZBLHsiv pic.twitter.com/R63K0ymlQt

— Rofl Gandhi 2.0 (@RoflGandhi_) September 3, 2019