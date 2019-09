Motor Vehicle Act 2019: चंडीगढ़ में एक सहायक उप निरीक्षक (एएसआई) ने सड़क सुरक्षा पर पंजाबी भाषा में एक गाना लिखा है, जिसके जरिए लोगों को यातायात नियमों का उल्लंघन करने से बचने अन्यथा भारी जुर्माना भरने के प्रति आगाह किया जा रहा है। चंडीगढ़ पुलिस की यातायात शाखा में तैनात एएसआई भूपिन्दर सिंह गाने के जरिए लोगों को सड़कों पर सुरक्षित गाड़ी चलाने को कह रहे है क्योंकि संशोधित मोटर वाहन अधिनियम लागू होने के बाद से यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ा जुर्माना लगाने का प्रावधान है।

क्या हैं गाने के बोल: एएसआई द्वारा गाए जाने वाले गाने के बोल हैं, ‘‘सड़क ते एक्सीडेंट विच लोकी भोत मरदे सी, जुर्माना घट चालान दा सी, ओ कित्थे डरदे सी…ओ नवे कानून दे लागू होण दा ऐलान हो गया हे, फिर ना कहणा, मंहगा बड़ा चालान हो गया हे.. रसोई घर विच राशन द नुकसान हो गया हे।’’ गाने के जरिए चंडीगढ़ यातायात पुलिस युवकों को 18 साल से पहले गाड़ी नहीं चलाने की शिक्षा दे रही है। इसका उल्लंघन करने पर उनके माता पिता मुसीबत में पड़ सकते हैं।

A new song is sung by ASI Bhupinder Singh on changes of fine in violating the traffic rules. #ObeyLaw#DriveSafe#WeCareForYou https://t.co/66Fqh1JDSg

— Chd Traffic Police (@trafficchd) September 2, 2019