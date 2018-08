रेस्टोरेंट फाइंडर ऐप Zomato ने Netflix को ट्रोल करने की कोशिश की है। Zomato ने पनीर को वर्सटाइल बतलाते हुए एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में Zomato ने पनीर के विभिन्न प्रकार के डिश के बारे में चर्चा की है। एक तस्वीर के जरिए Zomato ने दिखलाया है कि शाही, बटर, मटर, कढ़ाही, लबाबदार, चिली, गार्लिक, तंदूरी पालक और पटरानी यह सभी पनीर के प्रकार हैं। इस तस्वीर को ट्विटर पर पोस्ट करते हुए Zomato ने लिखा की ‘और आप सोचते हैं कि सिर्फ राधिका ही वर्सटाइल हैं।’

जल्दी ही Zomato के इस ट्वीट पर Netflix की नजर भी पड़ गई। Netflix की तरफ से भी Zomato के इस ट्वीट पर बड़ा ही मजेदार जवाब दिया गया है। Netflix ने Zomato द्वारा बताए गए पनीर के विभिन्न प्रकार के डिश से राधिका का नाम खोज लिया है। Netflix ने भी अपने जवाब में एक तस्वीर पोस्ट की है और लिखा है कि ‘वो सभी जगह हैं।’

Well, she is everywhere. pic.twitter.com/XcEw0OjtHf

— Netflix India (@NetflixIndia) August 29, 2018