नेपाल से दिल तोड़ने वाली एक घटना सामने आई है, यहां बाझांग में एक महिला को पुल से एक कुत्ते को ज़बरदस्ती नदी में धकेलते हुए देखा गया है। इस परेशान करने वाली घटना का वीडियो कैमरे में कैद हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इब लोगों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग उठने लगी।

वीडियो में महिला सेती गंडकी नदी के ऊपर बने पुल पर खड़ी होकर कुत्ते को दोनों हाथों से पकड़े हुए दिखाई दे रही है। कुत्ता साफ़ तौर पर डरा हुआ था और जब महिला उसे पुल के किनारे की ओर ले जाने की कोशिश कर रही थी, तो वह विरोध करता हुआ लग रहा था।

हालांकि, महिला ने इसकी कोई परवाह नहीं की और आखिरकार कुत्ते को नीचे नदी में धकेल दिया। इसके बाद दर्शकों ने एक दिल दहला देने वाला नजारा देखा, जिसमें एक कुत्ता नदी की तेज़ लहरों में बहते हुए बेबस होकर संघर्ष कर रहा था।

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इस घटना से जुड़ी परिस्थितियां और बाद में उस कुत्ते के साथ क्या हुआ, यह साफ़ नहीं हो पाया। जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर फैला, लोगों ने महिला की कड़ी आलोचना की और उसकी गिरफ्तारी तथा कानूनी कार्रवाई की मांग की। इस बीच, पुलिस ने फुटेज में दिख रही महिला की पहचान करने के लिए जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने भी पुष्टि की है कि जांच चल रही है, इस महिला के बारे में आपका क्या कहना है।

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उज्जैन के खड़े हनुमान टस से मस नहीं हुए…इस खबर की सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है. इससे जुड़े वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। चलिए बताते हैं कि माजरा क्या है, जब सड़क चौड़ी करने के प्रोजेक्ट के रास्ते में कोई ऐसी मूर्ति आ जाए जिसे हटाया न जा सके, तो क्या होता है? उज्जैन में कर्मचारियों ने मंदिर का ढांचा तो गिरा दिया है, लेकिन ‘खड़े हनुमान’ की मूर्ति को हटाने की बार-बार की कोशिशें नाकाम रही हैं। अब भक्त इसे ईश्वरीय संकेत मान रहे हैं, कई लोग इसे चमत्कार बता रहे हैं। कई का कहना है कि हनुमान जी अपना स्थल नहीं बदलना चाहते हैं जबकि अधिकारी विशेषज्ञों की मदद ले रहे हैं। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…