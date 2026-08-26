नेपाल बाढ़ के कई भयावह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में दिख रहा है कि सब कुछ शांत है अचानक मानो जैसे जल प्रलय हुआ हो और चंद सेकंड में ही सबकुछ तबाह हो गया। वीडियो में कई लोग सड़कों पर भागते चिल्लाते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद वहां जल का रौंद्र रूप देखने को मिलता है और सब कुछ अपने साथ बहा ले जाता है। यह वीडियो चीन के तिब्बत के Gyirong Port (ग्यिरोंग पोर्ट) का है।
चंद सेकंड में सब बह गया
तबाही का यह वीडियो यह सचमुच डरावना है और आपको विचलित कर सकता है। गियिरोंग पोर्ट जो नेपाल के रसुवा ज़िले के ठीक सामने है। अचानक आई इस बाढ़ ने सबसे पहले यहीं तबाही मचाई और बाद में नेपाल में भारी नुकसान पहुंचाया। कोई सोच भी नहीं सकता कि इसमें कोई बच पाया होगा।
चीन की सरकारी एजेंसी Xinhua के मुताबिक वहां कई लोग गायब हैं। बाढ़ का पानी वहीं से भोटेकोशी नदी में आया जिससे उसका जलस्तर अचानक बढ़ गया और नेपाल के रसुवा जिले के स्याफ्रूबेसी और तिमुरे बाजार को पूरी तरह बहा ले गया। घटना को देखने वाले एक चश्मदीद का कहना है “आवाज ऐसी थी जैसे ज्वालामुखी फटा हो, लोग चिल्लाते हुए भागे।” वायरल वीडियो में इसी पोर्ट पर पानी का सैलाब सब कुछ बहाता दिख रहा है।
वीडियो शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा है कि नेपाल के रसुवा में आई बाढ़ की ये तस्वीरें बेहद डरावनी हैं। तबाही का मंज़र अविश्वसनीय लगता है, मानो किसी आपदा फ़िल्म का दृश्य हो। पूरे हिमालयी क्षेत्र को ऐसी अचानक आने वाली बाढ़ के लिए बेहतर ‘अर्ली वॉर्निंग सिस्टम’ (समय रहते चेतावनी देने वाली प्रणाली) पर गंभीरता से काम करने की ज़रूरत है।
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क्या है बाढ़ आने की वजह
नेपाल प्रशासन के मुताबिक अब तक कई लोगों की मौत हुई है, जबकि रसुवा में कई गांव और हाइड्रो प्रोजेक्ट तबाह हो गए हैं। सड़क, बिजली और संचार पूरी तरह ठप है, सेना के हेलीकॉप्टर भी पानी ज्यादा होने से लैंड नहीं कर पा रहे। नदी किनारे रहने वाले लोगों को ऊंचाई पर जाने की चेतावनी जारी की गई है, बाढ़ की वजह ग्लेशियर झील फटना मानी जा रही है।
बाढ़ को लेकर नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल का कहना है कि भूकंप से हुए भूस्खलन के कारण अचानक बाढ़ आई। उत्तरी नेपाल में बस्तियों को तबाह करने वाली अचानक आई बाढ़ की वजह एक भूकंप था, जिससे ज़बरदस्त भूस्खलन हुआ और भोटे कोशी नदी का बहाव रुक गया।
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जारी हुआ हेल्पलाइन नंबर
बता दें कि दुनिया भर में भूकंपों का रिकॉर्ड रखने वाली संस्था ‘यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे’ ने भी उसी समय उस इलाके में 4.4 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया, जिसका ज़िक्र खनाल ने किया था। पीटीआई के अनुसार, नेपाल पर्यटन बोर्ड ने मदद के लिए टोल-फ्री आपातकालीन नंबर 1234, हॉटलाइन नंबर 1144 और पर्यटक पुलिस का नंबर भी जारी किया है।
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उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात की एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है, जिसमें वह बैसाखी के सहारे पुलिस अधीक्षक (SP) के ऑफिस पहुंचकर अपने घर में पानी की सप्लाई बहाल करने के लिए उनका शुक्रिया अदा करती दिख रही हैं। पुलिस अफसर को देखते ही दिव्यांग रोने लगी इस पर महिला अधिकारी ने उसे गले से लगा लिया। चलिए बताते हैं कि पूरी कहानी क्या है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…