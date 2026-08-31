Nepal Green House Nepal flood Video: नेपाल बाढ़ में बचे एक छोटे से हरे रंग के घर की चर्ची सोशल मीडिया पर खूब हो रही है, दूर-दराज़ इलाके में बने हरे इस छोटे से घर ने लोगों का ध्यान खींचा है। एक वीडियो में दिखाया गया है कि जब इलाके में ज़बरदस्त बाढ़ में बड़े-बड़े पत्थर, कीचड़ और उखड़े हुए पेड़ बह रहे थे तब भी यह घर मज़बूती से खड़ा रहा।

वायरल वीडियो में पानी और मलबे का एक विशाल सैलाब खतरनाक रफ़्तार से बहता हुआ और रास्ते में आने वाली इमारतों को तबाह करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तबाही के बीच, एक परिवार घर की बालकनी में सिमटा हुआ और चारों तरफ़ बाढ़ के पानी से घिरा हुआ नजर आता है।

हैरानी की बात यह है कि परिवार और घर, दोनों ही सुरक्षित बच गए। सोशल मीडिया यूज़र्स यह सोचकर हैरान हैं कि साधारण-सी दिखने वाली यह इमारत मलबे के बहाव का ज़ोर कैसे झेल गई, जबकि आस-पास की कई इमारतें कुछ ही मिनटों में ढह गईं।

मजबूत फ्रेम और सही जगह

‘आर्किटेक्चर प्रेजेंटेशन’ ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया है कि घर का बच जाना महज़ किस्मत की बात नहीं थी। उनके अनुसार, घर के स्ट्रक्चरल डिज़ाइन ने इसमें अहम भूमिका निभाई है। आर्किटेक्चर प्रेजेंटेशन में बताया गया कि नेपाल की हिमालयी घाटियों में कई घर प्रबलित कंक्रीट फ्रेम के बिना पत्थर की चिनाई से बने होते हैं। हालांकि ऐसी संरचनाएं आमतौर पर ऊर्ध्व धर भार सहन करने के लिए डिज़ाइन की जाती हैं, लेकिन वे तेज़ गति से बहने वाले बाढ़ के पानी और मलबे से उत्पन्न होने वाले शक्तिशाली पार्श्व बलों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हो सकती हैं।

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आर्किटेक्चर प्रेजेंटेशन के अनुसार, बताया जाता है कि यह घर रीइन्फोर्स्ड कंकरीट फ्रेम का इस्तेमाल करके बनाया गया था। स्टील रीइन्फोर्समेंट ने इसके कॉलम, बीम और नींव को जोड़कर एक लगातार स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क बनाया।

जब कीचड़ और पानी की दीवार घर से टकराई, तो मज़बूत फ़्रेम ने किनारे से लगने वाले दबाव को झेलने और उसे बाँटने में मदद की। इसने दबाव को दीवारों पर पूरी तरह पड़ने के बजाय ज़मीन की तरफ़ भेज दिया। घर की जगह भी उसके सुरक्षित रहने की एक वजह हो सकती है।

‘आर्किटेक्चर प्रेजेंटेशन’ के अनुसार, यह ढांचा मलबे के बहाव वाले रास्ते के सबसे गहरे हिस्से में सीधे तौर पर नहीं बना था। मलबे के बहाव में सबसे बड़े और भारी पत्थर अक्सर सबसे गहरे और बीच वाले हिस्से से गुज़रते हैं। यह घर उस मुख्य रास्ते से थोड़ा हटकर और तुलनात्मक रूप से ऊँची ज़मीन पर बना था। इसकी कॉम्पैक्ट बनावट की वजह से बाढ़ का पानी और मलबा इमारत से सीधे टकराने के बजाय बंटकर उसके दोनों तरफ से बह गया। पोस्ट में आगे कहा गया है कि घर के आस-पास जमा हुई मिट्टी ने एक नैचुरल रैंप बना दिया, जिससे बाद में आने वाली पानी की लहरें इमारत से दूर मुड़ गईं।

‘पुराने गाने की याद दिलाता है’

सोशल मीडिया पर यह पोस्ट तेज़ी से वायरल हुआ और इसे 30 लाख से ज़्यादा बार देखा गया। एक यूज़र ने लिखा, “समझदार आदमी ने अपना घर चट्टान पर बनाया और चट्टान पर बना घर मज़बूती से टिका रहा। यह मुझे उसी पुराने गाने की याद दिलाता है।” एक और यूज़र ने कमेंट किया, “ग्वाटेमाला में भूकंप के कारण दशकों से सीमेंट और रीबार का इस्तेमाल किया जा रहा है।” तीसरे यूज़र ने तर्क दिया, “फ्रेम स्ट्रक्चर वाली कई इमारतें बनी थीं जो नष्ट हो गईं। दूसरी बात, इसकी पोज़िशनिंग और बनावट काफी मिलती-जुलती है।” खैर, इस बारे में आपकी क्या राय है?

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आइए आपको ‘गंगाराम’ मगरमच्छ की पूरी कहानी सुनाते हैं… छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में एक गांव है- बावा मोहतरा। यहां के तालाब में एक मगरमच्छ रहता था। जिसे गांव वाले प्यार से गंगाराम पुकारते थे। यह मगरमच्छ सिर्फ एक जंगली जीव नहीं था, बल्कि गांव के लोगों के परिवार का हिस्सा माना जाता था। करीब 130 साल तक तालाब में रहने वाले इस मगरमच्छ ने ऐसी मिसाल कायम की, जिसकी चर्चा आज भी होती है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…