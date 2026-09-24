पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर ने एक पॉडकास्ट में नेल्सन मंडेला से जुड़ा एक किस्सा शेयर किया है जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में पाक जर्नलिस्ट हामिद मीर ने कहा है कि उनसे पूछा था कि पाकिस्तान कहां है, यह सुनकर वे दंग रह गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वे कैसे बताएं और समझाएं कि पाक कहां है। वे हक्के-बक्के रह गए थे कि नेल्सन मंडेला को पाकिस्तान का ही नहीं पता है। फिर उन्होंने नेल्सन मंडेला से कहा था कि पाकिस्तान इंडिया के पास है।

जर्नलिस्ट हामिद ने किस्सा शेयर करते हुए कहा… लो जी मैं बैठ गया नेल्सन मंडेला जी के सामने… ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं हो सकता है कि ये आपको बड़ी हैरान करने वाली बात लगे। मगर ये एक रिएलटी है जो मैं आपको बताने वाला हूं। मैं नेल्सन मंडेला के सामने बैठ गया तो उन्होंने कहा यंग जेंटल मैन हाउ आर यू, मैंने कहा फाइन। वेयर आर यू फ्रॉम, मैंने कहा फ्राम पाकिस्तान। अच्छा तो कल जिन्होंने यह इंटरव्यू फिक्स करवाया वो आपके प्रेसिडेंट हैं। मैंने कहा- हां सर वो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने पूछा- किस देश के? मैंने कहा पाकिस्तान। फिर उन्होंने पूछा- वेयर इज पाकिस्तान? मैं परेशान, नेल्सन मंडेला को पाकिस्तान के बारे में नहीं पता। मैंने कहा पाकिस्तान इज नेस्ट टू इंडिया… और ईरान ये अफगानिस्तान है… इसी तरह मैं उनको बता रहा था जैसे मैं आपको बता रहा हूं अपने हाथ से मैप बनाकर। तो उन्होंने कहा कि ओके-ओके आई नो इंडिया। फिर मैंने कहा सर क्या आप पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं जानते।

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सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ किस्सा

पाक के वरिष्ठ पत्रकार का यह किस्सा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो पर लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं। @rivaajmaharaj नामक यूजर ने लिखा कि एक अगर मंडेला को यह नहीं पता था कि पाकिस्तान कहां है और उसका राष्ट्रपति कौन है, तो आप समझ सकते हैं कि आज की दुनिया में आतंकवाद और ‘ग्रूमिंग गैंग्स’ को बढ़ावा देने के अलावा उसकी क्या अहमियत है… अरे, खाड़ी देशों में जाने वाले भिखारियों और जेबकतरों को भी मत भूलिए।

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@Skankhunt_42 ने कहा है कि अब कोई ऐसे सवाल नहीं पूछेगा। 9/11 के बाद पाकिस्तान बहुत मशहूर हो गया था, खासकर ओसामा बिन लादेन को पनाह देने की वजह से। वहीं कबीर चरण ने लिखा है कि देश की प्रगति देखो आज सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान कहां है अब ये बात अलग है को जान ने को वजह क्या है। @Siddart47500679 कहते हैं कि किसी को पता भी नहीं है कि पाकिस्तान क्या है और कहां है, और ये भिखारी सिंधु घाटी सभ्यता पर अपना दावा करते हैं।

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उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात की एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है, जिसमें वह बैसाखी के सहारे पुलिस अधीक्षक (SP) के ऑफिस पहुंचकर अपने घर में पानी की सप्लाई बहाल करने के लिए उनका शुक्रिया अदा करती दिख रही हैं। पुलिस अफसर को देखते ही दिव्यांग रोने लगी इस पर महिला अधिकारी ने उसे गले से लगा लिया। चलिए बताते हैं कि पूरी कहानी क्या है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…