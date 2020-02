वरिष्ठ पत्रकार और एनडीटीवी के एंकर रवीश कुमार को सोशल मीडिया में ट्रोल किया जा रहा है। ट्रोल करने वाले लोग रवीश कुमार पर फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे लोग रवीश कुमार के शो प्राइम टाइम की एक क्लिप भी वायरल कर रहे हैं। दरअसल पूरा मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा से जुड़ा हुआ है। बता दें कि 23 फरवरी से उत्तर पूर्वी दिल्ली के कुछ इलाकों में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर तनाव इतना बढ़ा कि प्रदर्शनों ने हिंसक रूप ले लिया। देखते ही देखते ये हिंसा साम्प्रदायिकता के रंग में रंग गई। इस हिंसा में 34 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं।

इस हिंसा की कुछ तस्वीरें और वीडियो भी वायरल हुए। ऐसा ही एक वीडियो 24 फरवरी का था जिसमें एक शख्स खुलेआम गोलियां बरसा रहा है। इस शख्स ने दिल्ली पुलिस के एक जवान पर भी बंदूक तान दी थी। वीडियो वायरल होने के बाद इसे दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने बताया था कि इस शख्स का नाम शाहरुख है जो जाफराबाद का रहना वाला है।

शख्स का वीडियो वायरल होने के बाद कुछ लोगों ये भी दावा किया कि इस शख्स का नाम अनुराग मिश्रा है। ऐसे लोगों ने Anurag D. Mishra नाम के फेसबुक प्रोफाइल की तस्वीरें भी वायरल कीं और आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस जानबूझकर इस शख्स को शाहरुख बता रही है जबकि इसका नाम अनुराग मिश्रा है। हालांकि ये दावा सरासर गलत निकला।

24 फरवरी को ही रवीश कुमार ने अपने शो प्राइम टाइम में कहा था कि पुलिस गोली चलाने वाले इस शख्स का नाम शाहरुख बता रही है तो वहीं सोशल मीडिया में इसे अनुराग मिश्रा बताया जा रहा है। रवीश ने कहा था कि दिल्ली पुलिस दोबारा बताए कि ये शाहरुख है या अनुराग। ( ये बात वीडियो के 24वें मिनट पर है)

अब जब ये साफ हो चुका है कि गोली चलाने वाला शख्स अनुराग मिश्रा नहीं शाहरुख ही है तो लोग रवीश को ये बोलते हुए ट्रोल कर रहे हैं कि वो फेक न्यूज फैला रहे थे। लोग लिख रहे हैं कि, ‘रवीश कुमार ने आरोपी शख्स के शाहरुख या अनुराग होने की पुष्टि पुलिस से क्यों नहीं की? उन्होंने जानबूझकर ऑन एयर ये बात बोली।’ कुछ यूजर्स ये भी लिख रहे हैं कि जब पुलिस ने बता दिया है कि शाहरुख नाम है उस शख्स का तो रवीश को सोशल मीडिया में चल रही बात को बोलने की क्या जरूरत थी।

देखिए किस तरह से रवीश कुमार को ट्रोल करते हुए उनपर फेक न्य़ूज को बढ़ावा देने के आरोप लगा रहे हैं:

For Fact-checkers who think this is a mischievously edited video, here’s the full video link published by NDTV. You will get the relevant clip from 24th minute onwards. Ravish draws in Anurag Mishra without due diligence. It could have destroyed his careerhttps://t.co/4TN192yDtO — Soumyadipta (@Soumyadipta) February 27, 2020

NDTV’s Ravish Kumar setting new standards in journalism… pic.twitter.com/qH7lEehVjA — Amit Malviya (@amitmalviya) February 27, 2020

So celebrity journalist Ravish Kumar in his show asked police to “clarify” whether the shooter was indeed Shahrukh or Anurag Mishra “as being claimed on social media” Why could NDTV, with its 100s of reporters, not get it confirmed by police off camera? Why speculate on camera? https://t.co/b6iTbPY9bD — Swati Goel Sharma (@swati_gs) February 27, 2020

Astounding how Ravish Kumar can spread such blatant lies, defame an innocent Hindu man and get away with this. @IndEditorsGuild will do NOTHING in this case. pic.twitter.com/ZHu2cXOy3B — Shefali Vaidya. (@ShefVaidya) February 27, 2020

See people in the background. See the guy standing just behind the gunner. Despite this, Ravish Kumar found a way to use the name of Anurag Mishra for this man. This is the secularism of NDTV. This is the secularism of Nispaksh Patrakaar. pic.twitter.com/k18nqKpyaF — Rahul Raj (@bhak_sala) February 27, 2020

Fake News spread by So Called Journalist Ravish Kumar. Delhi police must take action against him. Share this video everywhere. #SaveDelhiHindus pic.twitter.com/PSAhAcQU3O — Narendra Modi fan (@narendramodi177) February 27, 2020

Ravish Kumar changes the name of Delhi’s terrorist from Shahrukh to Anurag Mishra, for peddling his agenda. This is nothing new, they have been doing this since ages. There ecosystem has been portraying Hindus as cruel & Muslims as the victim. Sher through this “Woke” Hindus. pic.twitter.com/qbe5DPMXWc — Aviral Sharma (@sharmaAvl) February 27, 2020

As long as powerful seculars will treat Communal and very very dangerous Ravish Kumar and Sociopath Conedian and Queen of Dumbness as their heroes, India will burn. pic.twitter.com/jxIzABn2o6 — Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) February 27, 2020

अनुराग मिश्रा नहीं है गोली चलाने वाले इस दंगाई का नाम, शेयर की जा रही गलत जानकारी

