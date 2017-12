राहुल का डॉगी ‘पिद्दी’ कहने वालों को एनडीटीवी की महिला पत्रकार ने दिया मुंहतोड़ जवाब

अक्सर किसी ना किसी मामले को लेकर चर्चा में रहने वाली एनडीटीवी की महिला पत्रकार निधि राजदान एक बार फिर खबरों में हैं। इस बार निधि अपने उस ट्वीट को लेकर सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं, जिसमें उन्होंने खुद को ‘पिद्दी’ कहे जाने के मामले पर लोगों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। महिला पत्रकार ने उन लोगों पर जमकर निशाना साधा है जो उनकी तुलना राहुल गांधी के कुत्ते ‘पिद्दी’ से करते हैं। निधि राजदान ने अपने ट्वीट में कहा, ‘मुझे पिद्दी कहने वाले सभी ट्रोल्स: मुझे कुत्ते बहुत पसंद हैं और वे इंसानों से कहीं ज्यादा अच्छे और स्मार्ट होते हैं। इसलिए मुझे ऐसा कॉम्प्लीमेंट देने के लिए धन्यवाद।’ दरअसल सोशल मीडिया यूजर्स का एक धड़ा पिछले कुछ दिनों से पत्रकार राजदान की तुलना राहुल गांधी के डॉगी ‘पिद्दी’ से करते हुए उन्हें ट्विटर पर ट्रोल कर रहा था। लोगों के इन्हीं कमेंट्स पर एनडीटीवी पत्रकार ने जवाब दिया है और उन्हें धन्यवाद कहा है। हालांकि उनके जवाब के बाद एक बार फिर लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया है।

Dear trolls calling me Pidi: I love dogs and they’re a whole lot nicer and smarter than some humans. So thank you for the compliment

— Nidhi Razdan (@Nidhi) December 7, 2017