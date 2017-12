पत्रकार रवीश कुमार ने चुनाव आयोग पर बोला हमला, फेसबुक पर लिखा- नतीजों से पहले हार गए

एनडीटीवी के एंकर और वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार मे चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। रवीश कुमार ने फेसबुक पर पोस्ट लिखते हुए कहा है कि चुनाव आयोग नतीजों से पहले हार गया है। दरअसल गुरुवार को गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण के लिए मतदान हो रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपना वोट डालने पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबरमती के बूथ नंबर 115 से मतदान किया। वोट डालने के बाद प्रधानमंत्री ने कार में सवार होकर कुछ दूरी तक रोड शो किया। इस दौरान वह वहां उमड़ी भीड़ की तरफ हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। प्रधानमंत्री द्वारा वोटिंग के दिन इस तरह से रोड शो करना चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताया जा रहा है। कांग्रेस ने तो प्रधानमंत्री के इस रोड शो पर आपत्ति जताते हुए चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। सोशल मीडिया पर भी पीएम के इस रोड शो पर लोग अपनी आपत्ति जता रहे हैं औऱ सवाल पूछ रहे हैं कि क्या चुनाव आयोग सो गया है।

Ahmedabad: PM Modi casts his vote at booth number 115 in Sabarmati's Ranip locality. #GujaratElection2017 pic.twitter.com/HJIMny2Cvi

— ANI (@ANI) December 14, 2017