बीजेपी की जीत पर NDTV एंकर निधी राजदान ने ट्रोल को दिया जवाब, लिखा- मैं रो रही हूं अपनी चूड़ियां तोड़ रही हूं

गुजरात में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) दोबारा सरकार बनाती दिख रही है। मतगणना के रुझानों में भाजपा 182 में से 110 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। निर्वाचन आयोग के अधिकारियों का कहना है कि कांग्रेस 70 सीटें जीत सकती हैं। भाजपा ने 2012 के विधानसभा चुनाव में 115 सीटें और कांग्रेस ने 61 सीटें जीती थीं। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार बननी तय है। हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों पर बीजेपी 43 सीटें जीतती दिख रही है। वहीं कांग्रेस को सिर्फ 20-21 सीटों पर ही जीत मिलने के आसार हैं। बीजेपी की इस जीत के बीच एनडीटीवी की एंकर निधी राजदान ने ट्वीट किया है कि मैं रो रही हूं और अपनी चूड़ियां तोड़ रही हूं। दरअसल निधी राजदान का ये ट्वीट एक यूजर के ट्वीट के जवाब में आया है। दरअसल गुजरात औऱ हिमाचल के चुनाव नतीजों पर निधी राजदान ने ट्वीट कर अपनी बात रखी। निधी ने लिखा कि गुजरात में पीएम मोदी का जलवा रंग लाया और राहुल गांधी की मेहनत भी दिख रही है। कांग्रेस का जमीनी स्तर पर मजबूत संगठन ना होना शायद हार का कारण बना।

22 years of being in power, and faced with plenty of economic issues on the ground, expecting a BJP sweep was tough. In the end, the PM’s campaign obviously helped. Sure they didn’t sweep, but a win is a win. And the Congress put up a good fight on what was always a tough battle https://t.co/WCRiiHr4P7

— Nidhi Razdan (@Nidhi) December 18, 2017