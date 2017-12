एनडीटीवी की महिला पत्रकार ने कहा- पीएम ऑफिस की गिरी प्रतिष्ठा, ट्रोल्स ने यूं कसा तंज

एनडीटीवी की एंकर निधि राजदान ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ताना मारा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि गुजरात चुनाव में प्रधानमंत्री कार्यालय की प्रतिष्ठा धुमिल हुई है। उन्होंने गुजरात चुनावों में पाकिस्तान को घसीटने पर सोमवार (11 दिसंबर) को ट्वीट किया, “चुनाव के नतीजे क्या आएंगे, यह महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय की प्रतिष्ठा बहुत गिर गई है।” एक अन्य ट्वीट में एंकर ने लिखा है, “प्रधानमंत्री ने देश के एक पूर्व उप राष्ट्रपति, एक पूर्व प्रधानमंत्री, एक पूर्व आर्मी चीफ, पाकिस्तान में भारत के एक पूर्व राजनयिक और कई सीनियर डिप्लोमेट्स पर गुजरात चुनाव में अपने खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया है।”

दरअसल, यह ट्वीट पीएम मोदी के उस बयान के बाद आया है जिसमें पीएम ने कहा था कि कांग्रेस के नेता (अब निलंबित) मणिशंकर अय्यर के घर मीटिंग हुई थी जिसमें ये लोग शामिल हुए थे ताकि गुजरात से उन्हें खदेड़कर अहमद पटेल को सीएम बनाया जाय। निधि राजदान के इस ट्वीट पर लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। लोगों ने उन्हें ट्रोल्स किया है। एक यूजर ने लिखा है, “आप विराट कोहली, सलमान खान, शाहरुख खान की इज्जत करती हो क्योंकि वो दिखने में अच्छे लगते हैं और वे लोग वेल सेटल्ड हैं लेकिन जो शख्स गरीबों की मदद कर रहा है, वो आपकी नजर में गलत है।”

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को आरोप लगाया था कि कांग्रेस नेताओं के एक समूह ने मणिशंकर अय्यर के आवास पर पाकिस्तान के उच्चायुक्त के साथ बैठक की, जिसके बाद ही अय्यर ने उन्हें (मोदी) ‘नीच’ कहा। साणंद में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि अय्यर के आवास पर हुई बैठक में पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी शामिल हुए थे। कांग्रेस पर निशाना जारी रखते हुए मोदी ने कहा, “अय्यर के आवास पर एक बैठक हुई थी, जिसमें पाकिस्तान के उच्चायुक्त, पाकिस्तान के विदेश मंत्री, अंसारी और मनमोहन सिंह मौजूद रहे थे। बैठक करीब तीन घंटे तक चली थी।” प्रधानमंत्री ने कहा, “बैठक के अगले दिन मणिशंकर ने मुझे ‘नीच’ कहा।” मोदी ने अपने अंदाज में जनता से पूछा, “मैं आपसे पूछता हूं, भाइयों-बहनों, उन्होंने पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ बैठक क्यों की। पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। आपने उनसे मुलाकात की और अगले दिन मुझे ‘नीच’ कहा।”

No matter what the outcome of this election is, the dignity of the PM’s office has suffered a severe blow. Sad — Nidhi Razdan (@Nidhi) December 11, 2017

Else if you respect Virat Kohli,Salman Khan, sarukh Khan because they look good & they r settled actor & hate those who help poor it’s wrng — Nick (@Nick65959086) December 11, 2017

That’s what I said before hate congress check their works and BJP work too. Then you get ur answer Ananya — Nick (@Nick65959086) December 11, 2017

Dude check works first who do good I quote check work and then make preception , open ur mind and learn humanity — Nick (@Nick65959086) December 11, 2017

is this not like lowering the dignity of PM post… if he knew this why no action… sir you are our PM not an opposition leader… why so helplessness… — Amit Bhandari (@bahraichse) December 11, 2017

Yes, weakness was demonstrated when files were approved from Rai Bareli MPs office rather than PMO — Jai Shree Krishna (@sarangthacker) December 11, 2017

