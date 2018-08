तेज बारिश और बाढ़ से जूझ रहे केरल में इस वक्त उथल-पुथल मची हुई है। भारी बारिश ने केरल के कई जिलों में भारी कहर बरपाया है, जिसके कारण अब तक करीब 37 लोगों की मौत हो चुकी है। केरल में इन मौतों की खबरों, बारिश के कहर की खबरों के बीच कुछ बहुत अच्छा, दिल को छू लेने वाली घटना भी देखने को मिली है। दरअसल, इस वक्त केरल के उन सभी जिलों में जो बाढ़ के कहर से जूझ रहे हैं एनडीआरएफ की टीमें और रेस्क्यू अधिकारी राहत और बचाव का काम करने में जुटे हुए हैं। एनडीआरएफ की टीमें अपनी जान पर खेलकर लोगों को बाढ़ के कहर से बचा रही हैं। लोग इन अधिकारियों की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

इस वक्त अगर एनडीआरएफ के किसी अधिकारी की सबसे ज्यादा तारीफ हो रही है तो वह हैं रेस्क्यू ऑफिसर कन्हैया कुमार। सोशल मीडिया पर कन्हैया कुमार का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वह सैलाब में डूबते पुल पर बच्चे को लेकर दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद से ही लोग उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं और उन्हें ‘हीरो’ बता रहे हैं।

And this video I think defines the rescue efforts in Kerala. A rescue official runs with a child just as the water starts gushing over the Cheruthoni dam. pic.twitter.com/dbOMw5UYt2

— Dhanya Rajendran (@dhanyarajendran) August 11, 2018