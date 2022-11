Supriya Sule On female Journalists: सुप्रिया सुले बोलीं – चैनल में काम करने वाली लड़कियां साड़ी क्यों नहीं पहनती, एंकर का जवाब – संस्कृति का सारा ठेका लड़कियों पर क्यों? लोगों ने भी किया ट्रोल

Viral Video : सुप्रिया सुले (Supriya Sule) के बयान पर एंकर अंजना ओम कश्यप (Anchor Anjana OM Kashyap) के साथ कई महिला पत्रकारों ने आपत्ति जताई है।

एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले (फोटो सोर्स – सोशल मीडिया)।

