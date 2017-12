इन ताजा तस्वीरों में बिल्कुल बाल ठाकरे की तरह दिख रहें है नवाजुद्दीन सिद्दीकी

शिवसेना प्रमुख दिवंगत बाल ठाकरे की जिंदगी पर बनने जा रही फिल्म में बाल ठाकरे के रोल में नवाजुद्दीन सिद्दीकी नजर आएंगे। फिल्म से उनका फर्स्ट लुक सामने आया है। इस नए लुक में वह एकदम बालासाहेब के अंदाज में नजर आ रहे हैं। बालासाहेब की बायोपिक से नवाज को निकालने की खबर अफवाह निकली। रिपोर्ट के अनुसार, शिवसेना ने बाल ठाकरे की बायोपिक में नवाज की विवादित छवि को देखते हुए बाला साहेब की बायोपिक में उनके काम करने पर आपत्ति जताई। अब सामने आ रहा है कि ये अफवाह है। बाल ठाकरे की भूमिका नवाजुद्दीन ही करने जा रहे हैं।

फिल्म की स्क्रिप्ट शिवसेना सांसद संजय राउत ने लिखी है। वह इसे प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। दिवंगत बाल ठाकरे की बायोपिक को अभिजीत पानसे डायरेक्ट करेंगे। फिल्म की बाकी स्टारकास्ट के नाम अभी फाइनल नहीं हुए हैं। आपको बता दें कि शिवसेना नेता संजय राउत की बालासाहेब की जिंदगी पर फिल्म बनाने की लंबे समय से इच्छा थी। उद्धव ठाकरे की स्वीकृति मिलने के बाद उन्होंने फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम करना शुरू किया। फिल्म में बाल ठाकरे की जिंदगी से जुड़े अहम पहलुओं को दिखाया जाएगा।

सूत्रों के अनुसार, बाल ठाकरे के रोल के लिए नवाजुद्दीन मेकर्स की पहली पसंद थे। मुंबई में अमिताभ बच्चन और उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में फिल्म की घोषणा हुई।

Amitabh Bachchan launches the teaser of the biopic on Shiv Sena's Balasaheb Thackeray in Mumbai; Uddhav Thackeray and Sanjay Raut also present. pic.twitter.com/jksvcuyuNr

— ANI (@ANI) December 21, 2017