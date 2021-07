नवजोत सिंह सिद्धू ने आम आदमी पार्टी के लिए ट्वीट करके पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी को बढ़ा दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच चल रही अंदरूनी लड़ाई पर विराम लगता नजर नहीं आ रहा है। अब सिद्धू ने आम आदमी पार्टी को लेकर ऐसा बयान दिया कि लोग कयास लगाने लगे कि वह जल्द ही केजरीवाल के साथ जा सकते हैं।

दरअसल सिद्धू ने ट्वीट करते हुए लिखा कि, ‘ हमारे विपक्षी आम आदमी पार्टी ने हमेशा पंजाब के लिए मेरे विजन और काम को पहचाना है, फिर चाहे वह 2017 से पहले की बात हो, ड्रग किसानों के मुद्दे, भ्रष्टाचार हो या बिजली संकट का सामना या आज जैसा मैं पंजाब मॉडल पेश करता हूं, लोग जानते हैं कि वास्तव में पंजाब के लिए कौन लड़ रहा है।’ उनके इस बयान पर लोग अपना रिएक्शन दे रहे हैं। एक ट्विटर यूजर ने सिद्धू पर तंज कसते हुए लिखती हैं कि इन्हें कोई बस मुख्यमंत्री बना दे, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस और अब आप पर मेहरबान हुए हैं साहब।

एक यूजर ने उनके इस बयान पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वह नरेंद्र मोदी के कसीदे पढ़ते नजर आ रहे हैं। वीडियो शेयर करते हुए यूजर ने लिखा कि यह कांग्रेस की लुटिया डुबोने के चक्कर में है, पंजाब की जनता जोकर को बाहर का रास्ता दिखाएगी। @sir_Jenishpatel टि्वटर हैंडल से लिखा गया कि मतलब अब सिद्धू आपिया बनेंगे?

एक ट्विटर अकाउंट से कमेंट आया कि ये खुद पप्पू है और इसको गुमान है कि ये बहुत लोकप्रिय नेता है, बाकी पार्टियां इसको फुटबॉल बनाकर खेल रहे है, ठोको ताली। @heron874539328 टि्वटर हैंडल से नवजोत सिंह सिद्धू का मजा लेते हुए लिखा गया है कि यह बंदा पार्टी बदलते बदलते कहीं पाकिस्तान ना निकल जाए.. वहां इमरान खान यार की पार्टी है।

Our opposition AAP has always recognized my vision & work for Punjab. Be it before 2017- beadbi, drugs, farmers issues, corruption & power crisis faced by people of Punjab raised by me, tweets Congress MLA Navjot Singh Sidhu pic.twitter.com/G9DD4wOjGY

— ANI (@ANI) July 13, 2021