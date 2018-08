कांग्रेसी नेता और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू इन दिनों पाकिस्तान गए हुए हैं। सिद्धू वहां इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। ऐसे में कई पाकिस्तानी सोशल मीडिया यूजर्स ने नवजोत सिंह सिद्धू को अपने देश आने पर दिल खोलकर स्वागत किया है। हालांकि मजे की बात है कि नवजोत सिंह सिद्धू के जिस अकाउंट पर पाकिस्तानी यूजर्स द्वारा संदेश भेजे जा रहे हैं, वह असल में फर्जी है। बता दें कि इमरान खान पाकिस्तान में हुए हालिया आम चुनावों में जीतकर देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। शनिवार को इमरान खान ने पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है। अपने शपथ ग्रहण समारोह के लिए इमरान खान ने भारत में सुनील गावस्कर, कपिल देव और नवजोत सिंह सिद्धू को न्यौता दिया था। हालांकि सुनील गावस्कर और कपिल देव ने पाकिस्तान नहीं जाने का फैसला किया और भारत से सिर्फ नवजोत सिंह सिद्धू ही इमरान के शपथ ग्रहण में शामिल हुए।

शुक्रवार को नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान के लिए रवाना हुए। शुक्रवार को ही @NavjotSingh_1 नाम के फर्जी अकाउंट से ट्वीट किया गया कि “पाकिस्तान जाने के लिए घर से निकल रहा हूं। मैं इमरान खान को देखने के लिए बेहद रोमांचित हूं और मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं कि इमरान खान ने उन्हें न्यौता दिया।” अब इस फर्जी अकाउंट से किए गए ट्वीट पर पाकिस्तान के सोशल मीडिया यूजर्स ने धड़ाधड़ रिप्लाई करना शुरु कर दिया। फर्जी अकाउंट से किए गए इस ट्वीट पर पाकिस्तानी यूजर्स ने सिद्धू को पाकिस्तान आने के लिए धन्यवाद देते हुए उनका स्वागत किया और उन्हें यादगार मेहमाननवाजी का वादा किया।

Leaving home to visit pakistan I’m very excited to see Imran Khan and i am very lucky that Imran Khan called me. — Navjot Singh Sidhu (@NavjotSingh_12) August 17, 2018

You are warmly welcome Paaji, thanks for coming to Pakistan. — Engineer Nadeem (@EngrNadeemktk) August 17, 2018

Leaving home to visit pakistan I’m very excited to see Imran Khan and i am very lucky that Imran Khan called me. — Navjot Singh Sidhu (@NavjotSingh_12) August 17, 2018

Warm Welcome To Naya Pakistan #PrimeMinisterImranKhan — Engr.AFTAB AFRIDI (@aftabaftab) August 17, 2018

Oye Islamabadio and Lahorio!!

Foran se Airport pohoncho, Sidhu Payn ko Welcome Karne..

Shaba.. — Moez Abdullah Khan (PM Imran Khan) (@Za_Yam_Khan) August 17, 2018

Only brave son to take a manly decision to visit Pakistan. Sardar Ji chah gye ho tussi — Ali Shahrukh (@ialishahrukh) August 17, 2018

फर्जी अकाउंट से किया गया यह ट्वीट कुछ ही घंटों में काफी वायरल हो गया। हालांकि बाद में कुछ यूजर्स को इस बात का एहसास हो गया कि नवजोत सिंह सिद्धू का यह फर्जी अकाउंट है। जिसके बाद यूजर्स ने इसे लेकर ट्वीट भी किया।

1 or fake account https://t.co/BRYV3Q1GFR — Zaheer Ahmad (@zaheerahmad2217) August 17, 2018

Another fake account made — Faisal Siddiqui (@sid_bh99) August 17, 2018

