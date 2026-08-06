चेतन भगत सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, वजह है उनका सैलरी वाली नौकरी और ऑफिस पॉलिटिक्स को लेकर अपने फॉलोअर्स के सवालों के दिए गए जवाब। इंस्टाग्राम के एक वीडियो में भगत अपने फॉलोअर्स से रूबरू हो रहे थे। जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है, लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं।

हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक शख्स ने उनसे नौकरी करने के सबसे बड़े नुकसान के बारे में पूछा। खुलकर जवाब देते हुए बेस्टसेलिंग लेखक ने सैलरी वाली नौकरी के तीन बड़े नुकसान बताए। इनमें इनकम में सीमित बढ़ोतरी, अपने समय पर कंट्रोल न होना और ऑफिस पॉलिटिक्स शामिल हैं। भगत के अनुसार, नौकरी की सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें आप एक तय सीमा तक ही पैसा कमा सकते हैं। कर्मचारी सोशल मीडिया पर इस बारे में चर्चा कर रहे हैं।

नौकरी से इनकम नहीं बढ़ता है

भगत का कहना है “साफ़-साफ़ कहें तो नौकरी करने से इनकम में बढ़ोतरी सीमित होती है। लोग आमतौर पर नौकरी करके अमीर नहीं बनते।” भगत ने माना कि इसके कुछ अपवाद भी हैं और उन्होंने उदाहरण के तौर पर गूगल के CEO सुंदर पिचाई का ज़िक्र किया। उन्होंने आगे कहा, “तकनीकी तौर पर सुंदर पिचाई भी नौकरी ही कर रहे हैं लेकिन वे गूगल चला रहे हैं और उन जैसे लोग लाखों में एक होते हैं।”

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भगत ने आगे कहा कि कुछ प्रोफेशनल्स जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकर, हेज फंड मैनेजर और बड़े वकील, अच्छी-खासी कमाई कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा, “नौकरी करने वाले ज़्यादातर लोग ठीक-ठाक पैसे कमाते हैं और आराम से रहते हैं, लेकिन वे बहुत ज़्यादा अमीर नहीं बन पाते।”

भगत के अनुसार, दूसरी कमी यह है कि कर्मचारियों का अपने समय पर कोई कंट्रोल नहीं होता। उन्होंने कहा, “आप अपना शेड्यूल खुद तय नहीं करते। आपकी ज़िंदगी पूरी तरह आपकी नहीं होती क्योंकि आप किसी और के लिए काम कर रहे होते हैं।” उन्होंने आगे कहा कि तीसरी समस्या ऑफिस पॉलिटिक्स है।

पॉलिटिक्स का किया सामना

अपने कॉर्पोरेट करियर को याद करते हुए भगत ने बताया कि एक ग्लोबल बैंक में काम करने के दौरान उन्हें वर्कप्लेस पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ा था। उन्होंने कहा, “मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं था। वह एक ग्लोबल बैंक था जहां बहुत होशियार लोग काम करते थे, लेकिन जहां भी लोग होते हैं वहां पॉलिटिक्स होती ही है।”

जब नहीं मिला प्रमोशन

भगत ने याद किया कि कैसे उन्हें प्रमोशन नहीं मिला था और इस अनुभव ने आखिरकार उन्हें लिखने की ओर प्रेरित किया। उन्होंने यह भी कहा, “मेरा प्रमोशन किसी और को दे दिया गया था। यही एक वजह थी कि मैंने लिखना शुरू किया। ऑफिस पॉलिटिक्स से बचने के लिए ही मैंने ‘फाइव पॉइंट समवन’ लिखी थी।”

भगत ने इस क्लिप को इस कैप्शन के साथ शेयर किया: “क्या आपको लगता है कि अच्छी सैलरी वाली नौकरी अमीर बनने का सबसे तेज़ रास्ता है? ज़रा फिर से सोचिए।” यह वीडियो वायरल हो गया है और कई इंस्टाग्राम यूज़र्स उनकी बातों से सहमत हैं। इस विषय ने लोगों के दिल के तार छेड़ दिए हैं, सोश मीडिया पर बहस छिड़ गई है।

एक यूज़र ने लिखा, “यह सच है, हर जगह कुछ अच्छे और कुछ बुरे पहलू होते हैं। हम बस वही चुन सकते हैं जो सच में हमारे लिए सही हो।” एक और यूज़र ने कमेंट किया, “मैं पूरी तरह सहमत हूं। पिछले चार सालों में मेरा प्रमोशन नहीं हुआ है।”

योग्य कर्मचारी होते हैं नजरअंदाज

एक तीसरे यूज़र ने लिखा, “मैं आपसे ऑफिस पॉलिटिक्स के बारे में खासकर सहमत हूं । प्रमोशन देते समय अक्सर काबिल, अनुभवी और योग्य कर्मचारियों को नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है।” एक और यूज़र ने भगत की ईमानदारी की तारीफ़ करते हुए लिखा, “ज़्यादा फ़ॉलोअर्स वाले लोग शायद ही कभी ऐसी राय शेयर करते हैं जो सच में दूसरों की मदद करे। अपनी ईमानदार बातें शेयर करने के लिए धन्यवाद।”

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