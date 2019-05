प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने शुक्रवार (31 मई, 2019) से अपना काम शुरू कर दिया। गुरुवार को राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद द्वारा सभी मंत्रियों को शपथ दिलाने के बाद शुक्रवार को सभी मंत्रियों को उनके विभागों को बंटवारा भी कर दिया। विभागों के बंटवारे के बाद देश की जनता ने अपने लोकप्रिय नेताओं को सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म के जरिए शुभकामनाएं दीं। इस कड़ी जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट किया। हालांकि अपने ट्वीट के बाद वह चौतरफा घिर गए। सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें खूब लताड़ लगाई।

दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा, ‘सभी मंत्रियों के लिए ट्विटर पर बायो अपडेट करने का वक्त आ गया है।’ रचनात्मक तरीके से मोदी के मंत्रियों को मुबारकबाद देना ट्विटर यूजर्स को खासा बुरा लगा और उन्होंने पूर्व सीएम की क्लास लगा दी। देशभक्त नाम के यूजर ने ट्वीट कर लिखा, ‘370 पर कशमीर में अशांति के बारे में जो लोग भारत सरकार को सुझाव दे रहे थे, उनके लिए जल्द ही बायो और भूगोल बदल दिया जाएगा।’ शिब्बु नाम के ट्विटर यूजर ने ट्वीट कर लिखा, ‘मोटा भाई से दूर ही रहना ये कोई रहम नहीं करनेवाले ….गन्ने की तरह पीस दिए जाओगे।’

वहीं विजय सिंह ट्वीट कर लिखते हैं, ‘होसियार अब तुम्हारी बारी है निकल लो पतली गली से।’ श्री हरि ट्वीट कर लिखते हैं, ‘पहले उन्हें कार्यभार संभालना है। कृपा इसे समझे।’ एक ट्वीट में लिखा गया कि मोटा भाई हमेशा चार्ज रहते हैं। एक ट्वीट में लिखा गया कि ‘फिलहाल वे उतने व्यस्त नहीं हैं जितना कि आप हैं। वे नौकरी पर हैं।’ उर्मिला लिखती हैं, ‘ये भी कोई बताने वाली बात हैं!!’

Time for all the ministers to update their twitter bios.

