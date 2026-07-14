महाराष्ट्र के नासिक जिले में भवाली बांध पर एक महिला पर्यटक के साथ कथित छेड़छाड़ और उसके परिजनों पर हमले के दो दिन बाद पुलिस ने मंगलवार को इस मामले में नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया। महिला (44) ने पुलिस में शिकायत दर्ज करायी थी कि वह रविवार को अपने पति, बेटे, बेटी, देवर और दो भतीजों के साथ भवाली बांध के पास झरनों पर घूमने गई थीं, उसी दौरान दो युवकों ने उन्हें देखकर सीटी बजाई और उनके साथ छेड़छाड़ की।

शिकायत के अनुसार, जब महिला के परिजनों ने विरोध किया तो आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की, महिला के कपड़े फाड़ दिए और उसका मोबाइल फोन छीन लिया। महिला का आरोप है कि जब उसके पति ने मोबाइल वापस लेने की कोशिश की, तो आरोपियों ने उनके गले से 20 ग्राम की सोने की चेन भी छीन ली और उनके साथ मारपीट की। शिकायत के अनुसार, जब परिवार वहां से निकलने लगा तो आरोपियों ने कार और मोटरसाइकिल से उनकी एसयूवी गाड़ी का पीछा किया, आगे निकलकर उसका रास्ता रोक लिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर हो रहा है।

इसके बाद कार से आठ-नौ लोग डंडे, लोहे की रॉड और बेसबॉल बैट लेकर उतरे तथा उन्होंने एसयूवी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया और महिला को जबरन वाहन से बाहर निकलने पर मजबूर किया। महिला ने बताया कि बदमाशों ने कथित तौर पर उसके साथ छेड़छाड़ की और उनमें से एक ने उसके सिर पर बेसबॉल बैट से वार करने की कोशिश की, लेकिन वह वार से बच गई।

पुलिस के मुताबिक घटनास्थल से किसी तरह निकलने के बाद पीड़ित परिवार सीधे थाने पहुंचा और घटना का वीडियो पुलिस को सौंप दिया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि इगतपुरी थाने में मामला दर्ज कर मंगलवार को नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। नासिक ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक डॉ. डी. एस. स्वामी ने बताया, ” इस घटना के सिलसिले में छेड़छाड़, हत्या के प्रयास और डकैती का मामला दर्ज किया गया है।

गिरफ्तार सभी आरोपी गिरनारे, नांदगांव साडो, माणिकखांब गांव और आसपास के क्षेत्रों के रहने वाले हैं। घटना के वीडियो फुटेज के आधार पर छह-सात अन्य आरोपियों की भी पहचान कर ली गई है। आरोपियों में शामिल भोइर के खिलाफ 2020-21 में हत्या का मामला दर्ज किया गया था।”

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