महाराष्ट्र के नासिक से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, यहां आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या को लेकर हो रहे विरोध-प्रदर्शन ने उस समय अनोखा मोड़ ले लिया जब युवा सेना के कार्यकर्ताओं ने दो आवारा कुत्तों को नगर पालिका के दफ़्तर में लाकर मुख्य अधिकारी की मेज़ पर छोड़ दिया, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

कथित वीडियो में देखा जा सकता है कि शिवसेना की युवा शाखा (उद्धव ठाकरे) के ज़िला प्रमुख विक्रम रंधावे अन्य कार्यकर्ताओं के साथ निफाड़ के नगर पंचायत ऑफिस में जाते हैं और बोरियों में से कुत्तों को निकालकर अधिकारी की मेज पर छोड़ देते हैं। इस समय अधिकारी एकदम शांति से पेश आते हैं। घटना को लेकर लोग सोशल मीडिया पर चर्चा कर रहे हैं वहीं डॉग लवर्स अपना रिएक्शन दे रहे हैं।

शिकायतों पर नहीं कोई कार्रवाई

रिपोर्ट के अनुसार, मजदूरों ने यह प्रदर्शन इसलिए किया क्योंकि उनका आरोप था कि प्रशासन आवारा कुत्तों के बारे में बार-बार की गई शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा था। कुत्तों को दफ़्तर लाने से पहले छोटे बोरों में रखा गया था। बाहर निकाले जाने पर वे घबराए हुए लग रहे थे और मेज़ पर इधर-उधर भागते हुए अनजान माहौल को देख रहे थे। इसके बाद विरोध प्रदर्शन के तहत रंधावे ने भामरे की मेज़ पर नोटों की माला भी रखी।

इस प्रदर्शन का मकसद निफाड़ शहर और उसके आस-पास आवारा कुत्तों से जुड़ी शिकायतों की ओर ध्यान दिलाना था। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ रही है, जिससे बच्चों, बुज़ुर्गों, महिलाओं और वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आवारा कुत्तों ने कई लोगों को काटा है और प्रशासन से बार-बार शिकायतें और गुहार लगाने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। रंधावे ने गणेशोत्सव के दौरान भी यह मुद्दा उठाया और कहा कि आवारा कुत्तों की मौजूदगी से गणेश पंडालों में आने वाले लोगों में डर का माहौल बन गया है।

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वीडियो यहां देखें:

प्रमुख विक्रम रंधावे ने दावा किया कि कई लोगों को कुत्तों ने काटा है और प्रशासन से बार-बार शिकायत की गई थी। उन्होंने गणेशोत्सव के दौरान भी यह मुद्दा उठाया और कहा कि आवारा कुत्तों की मौजूदगी से गणेश मंडलों में आने वाले लोगों में डर का माहौल बन गया है। इसके साथ ही उन्होंने तुरंत नसबंदी अभियान चलाने, कुत्तों को पकड़ने के लिए सही इंतजाम करने और आवारा कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने के उपाय करने की मांग की।

नागरिक प्रशासन की आलोचना करते हुए रणधावे ने कहा कि कई दिनों से यह मुद्दा उठाए जाने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाया कि वह नागरिक समस्याओं को हल करने के बजाय टेंडर प्रक्रिया पर ध्यान दे रहा है। रणधावे ने चेतावनी दी कि अगर प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की, तो वे फिर से विरोध प्रदर्शन करेंगे और नागरिकों की मौजूदगी में चीफ ऑफिसर के ऑफिस के अंदर आवारा कुत्तों को छोड़ देंगे।

पिछले महीने मध्य प्रदेश के खंडवा में भी ऐसा ही एक अनोखा विरोध प्रदर्शन हुआ। इसमें नगर निगम के आवारा कुत्तों की नसबंदी मुहिम में कथित गड़बड़ियों की ओर ध्यान दिलाने के लिए एक व्यक्ति को कुत्ते का मास्क पहनाकर जन-सुनवाई में लाया गया। खंडवा नगर निगम में विपक्ष के नेता दीपक “मुल्लू” राठौर ने शहर में आवारा कुत्तों की समस्या की ओर ध्यान खींचने के लिए यह प्रदर्शन किया।

इसके बाद अधिकारियों ने उन्हें भरोसा दिलाया कि आरोपों की जांच करने और उचित कार्रवाई करने के लिए एक समिति बनाई जाएगी। इस विरोध प्रदर्शन ने नागरिक शिकायत के एक आम मामले को ऐसे दृश्य में बदल दिया जिसे प्रशासन नज़रअंदाज़ नहीं कर सका; इसने आवारा कुत्तों के मुद्दे को सचमुच प्रशासन के अपने दफ्तर के अंदर ला खड़ा किया। खैर, आपकी राय क्या है क्या कार्यकर्ताओं ने सही किया?

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उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात की एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है, जिसमें वह बैसाखी के सहारे पुलिस अधीक्षक (SP) के ऑफिस पहुंचकर अपने घर में पानी की सप्लाई बहाल करने के लिए उनका शुक्रिया अदा करती दिख रही हैं। पुलिस अफसर को देखते ही दिव्यांग रोने लगी इस पर महिला अधिकारी ने उसे गले से लगा लिया। चलिए बताते हैं कि पूरी कहानी क्या है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…