MCD Election: अब दिल्ली वालो को लेंटर के पैसे नही देने होंगे- एग्जिट पोल के बाद AAP नेता किया ट्वीट तो यूजर्स ने ऐसे लिए मजे

MCD Election: एग्जिट पोल का जिक्र कर आप विधायक ने बताया ‘AAP’ के आने का फायदा तो सोशल मीडिया पर यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं!

8 दिसंबर को आएंगे MCD चुनाव के नतीजे (फोटो सोर्स- नरेश बालियान/ ट्विटर)

पढें ट्रेंडिंग (Trending News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram