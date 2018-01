प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी समाचार चैनल ‘जी न्‍यूज’ को इंटरव्‍यू दिया है। शुक्रवार (19 जनवरी) को प्रसारित साक्षात्‍कार में पीएम मोदी से सुधीर चौधरी ने सवाल पूछे। इंटरव्‍यू में पीएम ने विदेशी नेताओं के साथ अपनी गर्मजोशी को लेकर बात की। मोदी ने कहा कि उनको प्रोटोकॉल के बारे में जानकारी नहीं है क्योंकि वह एक आम इंसान हैं और यह उनकी ताकत बन गई है तथा दुनिया के नेता भी उनके खुलेपन को पसंद करते हैं। मोदी ने कहा कि ‘विपरीत हालात को अवसर में बदलना उनका मूल स्वभाव रहा है।’ गले मिलने की शैली को लेकर कांग्रेस के कटाक्ष किए जाने के कुछ दिनों बाद आज मोदी ने कहा कि अगर वह ‘प्रशिक्षित’ होते तो हाथ मिलाने और दाएं-बाएं देखने के तय प्रोटोकॉल का अनुसरण करते। उन्होंने कहा, ”मैं इन सब प्रोटोकॉल के बारे में नहीं जानता क्योंकि में एक आम इंसान हूं। इस आप इंसान के खुलेपन को दुनिया पसंद करती है। मित्रवत संबंध बन जाते हैं।” मोदी ने कहा, ”जब मैं प्रधानमंत्री बना था तो हर कोई पूछा करता था कि आप अपनी विदेश नीति कैसे चलाएंगे। एक तरह से यह आलोचना सही थी क्योंकि मेरे पास कोई अनुभव नहीं था। अनुभव नहीं होने का मुझे लाभ मिला।” पीएम का इंटरव्‍यू आते ही सोशल मीडिया पर उसकी चर्चा शुरू हो गई। जवाहर लाल नेहरू छात्रसंघ की पूर्व अध्यक्ष शहला राशिद इस लेकर लगातार ट्वीट करती रहीं। हालांकि कुछ ही देर बाद उन्‍हें ट्रोल्‍स ने अपने निशाने पर ले लिया।

शहला ने मोदी के इंटरव्‍यू में कुल 18 ट्वीट किये, इसके अलावा उन्‍होंने कुछ को रिट्वीट भी किया। ‘जी न्‍यूज’ को ‘छी न्‍यूज’ की संज्ञा देते हुए उन्‍होंने सुधीर चौधरी को टैग कर पूछा क‍ि वह मोदी से कड़े सवाल पूछें। शहला ने गुजरात दंगों, फर्जी एनकाउंटर का जिक्र करते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा। आखिर में शहला ने लिखा, ”प्रिय नरेंद्र मोदी, आपकी लंबी जिंदगी और अच्‍छी सेहत की दुआ करती हूं। कृपया कुछ आराम कीजिए और लोगों के जीवन और आजीविका से खेलना बंद कीजिए।”

Dear Chhee News and @sudhirchaudhary plz ask him the following difficult questions. What happened to jobs? What happened to black money? Please stop giving us the old line that "Modi has made India famous". I'm already yawning at this damage control PR exercise. #ModiOnZee https://t.co/35JIzRuMrD

Wow! Modi just refused to defend demonetisation and GST!!! Now it's official. GST and demonetisation are failures. #ModiOnZee

In this entire country, only two people think that unemployment is not an issue – @narendramodi and @sudhirchaudhary #ModiOnZee

Dear @narendramodi , wish you a long life and good health. Please take some rest and stop destroying people's lives and livelihoods. Good night!

इसके बाद शहला को ट्विटर पर ट्रोल किया जाने लगा। कुछ यूजर्स ने इसे ‘मोदी आब्‍सेशन’ बताया तो कुछ ने पूछा कि उन्‍हें कोई और काम नहीं है क्‍या। देखें प्रतिक्रियाएं:

Don’t know the effect of #ModiOnZee on other commies, presstitutes or Lutyens liberals but this one @shehla_Rashid has definitely gone bonkers.

14 tweets in 45 min. Seems Modi interview was perfect burnol moment for her