प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हालिया इंटरव्यू में बालाकोट एयर स्ट्राइक को लेकर खुलासा किया है। पीएम मोदी के अनुसार, वायुसेना के अधिकारियों ने किन्हीं कारणों से एयर स्ट्राइक की तारीखें बदलने का सुझाव दिया था, लेकिन पीएम मोदी ने तय तारीख को ही स्ट्राइक करने के निर्देश दिए। हालांकि इस इंटरव्यू के दौरान पीएम मोदी कुछ ऐसा कह गए, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। दरअसल पीएम मोदी ने इंटरव्यू के दौरान बताया कि “जिस दिन वायुसेना को एयर स्ट्राइक करनी थी, उस दिन मौसम खराब था और विशेषज्ञों ने सोच-विचार के बाद सलाह दी कि हमें एयर स्ट्राइक किसी और दिन करनी चाहिए। पीएम ने बताया कि उनके मन में दो सवाल आए कि एक तो गोपनीयता भंग होने का खतरा था, दूसरा मैंने सोचा कि इतने बादल हैं, बारिश हो रही है कि हम रडार से बच सकते हैं, हमें इसका फायदा भी मिल सकता है। आखिरकार काफी सोच-विचार के बाद एयर स्ट्राइक करने का फैसला किया गया।”

इसी बात को लेकर सोशल मीडिया पर लोग पीएम मोदी को ट्रोल कर रहे हैं। ट्रोलिंग की वजह है कि रडार बादलों के बीच से भी विमानों का पता लगा सकते हैं। ऐसे में पीएम मोदी का बादलों में विमानों के छिप जाने की दलील किसी के गले नहीं उतर रही है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर काफी मीम्स बनाए जा रहे हैं। लोग ट्वीट कर पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं और उनका मजाक उड़ा रहे हैं। कई कांग्रेस नेताओं ने तो पीएम मोदी के इस बयान को हाथों-हाथ लिया है और उनकी आलोचना करते हुए कई ट्वीट किए हैं।

One Cloudy day I got a call from Bakendra Modi saying “Suno, Nikal lo Radar kaam nahin karega” and I escaped ~ Vijay Mallya. (2019) pic.twitter.com/lCKQclyobv — History of India (@RealHistoryPic) May 12, 2019

Mirza Cloudy Alias Scientist Modi should be nominated for this year’s Nobel Prize for Physics for developing a new theory on radar-cloud relationship. All bhakt friends please support this campaign #PhysicsNobelPrizeForModi pic.twitter.com/2Tc9rIrweP — Save India|Faisal Niyaz (@niyazkollam) May 12, 2019

PM Modi guiding the pilots how to use clouds to avoid Radar!#aircraft #airport pic.twitter.com/Klm5Toi8Z5 — A (@A55667145) May 12, 2019

cloud’s +Tonic’s chemical reaction makes fighter plane invisible on Radar

AB2+2A+2B=2(MC)(BC)

Dr.Bal Narendra #WahModijiWah pic.twitter.com/CulH07g7BX — Mr. India 420 (@mrindia420) May 11, 2019

“ISRO wasn’t ready for the moon mission. The experts had their doubts. I told them to attempt it on the Full Moon Day because then they will have more area to land on. Vidya kasam.” – Our scientist PM — Aisi Taisi Democracy (@AisiTaisiDemo) May 12, 2019

Who is best ? Like for Albert Einstein! RT for Narendra Damothara doss Modi!#RadarModi pic.twitter.com/J92pxxgd2L — niranjan kumar (@niranjan2428) May 12, 2019

How Radar works according to Modi. pic.twitter.com/iDMjDcisyU — Kiran Gandhi (@Kirangandhi) May 11, 2019

After watching clip of of PM.Modi’s statement “How clouds could actually help our planes escape Radars” @iScrew pic.twitter.com/00PP7MabAs — Prashant.Patel (@PPatel108) May 11, 2019

बता दें कि पुलवामा हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने बीती फरवरी में पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंकी कैंपों पर बमबारी की थी। यह बमबारी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के बालाकोट स्थित ठिकानों पर की गई। दावे किए गए कि भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक में बड़ी संख्या में आतंकी मारे गए। हालांकि पाकिस्तान इन दावों को नकारता आ रहा है। भाजपा सरकार एयर स्ट्राइक को अपनी उपलब्धि के तौर पर दिखा रही है और चुनावों को दौरान जमकर राष्ट्रवाद का मुद्दा उठा रही है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App