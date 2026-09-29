सोशल मीडिया पर एक प्यारा सा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक बुजुर्ग महिला अपनी नातिन से मोबाइल चलाना सीख रही हैं। इस वीडियो में नानी अपनी नातिन से क्विक-कॉमर्स ऐप के जरिए किराने का सामान और घर की जरूरी चीजें ऑर्डर करना सिखा रही हैं।

दरअसल, इस वायरल वाडियो से समझ आ रहा है कि स्मार्टफोन हर शख्स की जरूरत बन गया है, एक बार को कोई इंसान बिना खाए रह सकता है लेकिन स्मार्टफोन के बिना रहना मुश्किल है और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि स्मार्टफोन हमारी रोजमर्रा के तमाम जरूरी कामों का अहम हिस्सा बन चुका है।

बच्चों की पढ़ाई से लेकर घर की रसोई का हर छोटा-बड़ा काम मोबाइल की मदद से ही पूरा हो पाता है। जहां एक तरफ छोटे-छोटे बच्चे फोन चलाना सीख गए हैं वहीं पुरानी पीढ़ी के लोग ऐसे बचे हैं जिन्हें स्मार्टफोन चलाना नहीं आता और वह आजकल के बच्चों से ही मोबाइल को चलाना सीखते हैं।

दोस्तों से छिपकर डिलीवरी पार्टनर का काम करता था बेंगलुरु का शख्स, अब मशहूर Seafood Joint का है मालिक- कहानी वायरल

वीडियो को नातिन के अकाउंट से किया गया शेयर

इस वीडियो की खास बात यह है कि बुजुर्ग महिला पूरे ध्यान से नातिन की बात सुनती हैं और सीखे हुए स्टेप्स को आगे के लिए अपनी नोटबुक में भी लिखती जाती हैं। महिला का यह वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को डिजिटल क्रिएटर सान्या हुसैन ने ‘Blinkit Tuition for Nani’ कैप्शन के साथ शेयर किया है।

नानी ने यूज करना सीखा ब्लिंकिट से सामान ऑर्डर करना

वीडियो की शुरुआत लड़की के द्वारा अपनी नानी को Blinkit ऐप खोलने का तरीका समझाने से होती है। वह नानी से पूछती हैं कि उन्हें क्या-क्या सामान चाहिए। नानी बताती हैं कि उन्हें शैम्पू चाहिए। इसके बाद सान्या उन्हें समझाती हैं कि किसी भी सामान को खोजने के लिए ऐप के सर्च बार में उसका नाम टाइप किया जा सकता है। इसके अलावा फोन के माइक्रोफोन की मदद से बोलकर भी सामान ढूंढा जा सकता है।

नानी ने अपने कार्ट में एड की यह चीजें

वीडियो में बुजुर्ग महिला को बड़े ध्यान से इस प्रक्रिया को समझते हुए देखा जा सकता है। युवती के प्रोसेस बताने के बाद महिला अलग-अलग चीजों को कार्ट में जोड़ती हैं। महिला ने कार्ट में Nescafé, Hershey’s चॉकलेट सिरप, आधा किलो Amul बटर और एक एयर फ्रायर जैसी जरूरी चीजें कार्ट में डाल लेती हैं।

‘टेंशन मत लीजिए हम सेवा में लगे हैं’, दिल्ली मेट्रो में खोए बच्चे को CISF जवान ने ऐसे परिवार से मिलाया- रो पड़ीं मां

वायरल वीडियो का सबसे प्यारा हिस्सा

इस वीडियो की सबसे खास बात जो लोगों को पसंद आ रही है वह यही है कि बुजुर्ग महिला अपनी नातिन के निर्देशों को नोटबुक में लिख रही हैं। पूरी प्रक्रिया समझने के बाद महिला अपनी नातिन को धन्यवाद देती हैं और कहती हैं, “मुझे सिखाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, सान्या, मैं तुमसे प्यार करती हूं।”

लाखों लोगों ने देखा वीडियो

इसके कुछ देर बाद जब डिलीवरी एग्जीक्यूटिव सामान लेकर पहुंचता है और उसमें एयर फ्रायर भी होता है तो नानी यह देखकर बहुत खुश हो जाती है। इस प्यारे से वीडियो को इंस्टाग्राम पर 25 मिलियन से अधिक व्यूज मिल चुके हैं। हजारों लोगों ने इस वीडियो पर रिएक्ट भी किया है। इस वीडियो पर Blinkit ने भी प्रतिक्रिया दी है। ब्लिंकिट ने लिखा है, “11/10 स्टूडेंट, बहुत गर्व है नानी जी”।

यह भी पढ़ें- कौन हैं पुलिस कॉन्स्टेबल वेलमुरुगन? कर्तव्य के लिए 40 KM कार की छत पर लटककर पकड़े 3 तस्कर- बहादुरी की हो रही चर्चा

तमिलनाडु पुलिस द्वारा शेयर किए गए एक वायरल वीडियो में कॉन्स्टेबल एम. वेलमुरुगन को कोयंबटूर में संदिग्ध नशीले पदार्थों के तस्करों को रोकने के लिए तेज़ रफ़्तार कार की छत से 40 किलोमीटर तक लटके हुए देखा जा सकता है। इस घटना के बाद, सोशल मीडिया यूज़र्स उनकी बहादुरी के लिए उन्हें तुरंत प्रमोशन देने की मांग कर रहे हैं। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…