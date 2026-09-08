महाराष्ट्र के नांदेड़ से अजीबो गरीब खबर सामने आ रही है, यहां 40 साल के एक शख्स रूठ कर मायके गई अपनी पत्नी को मनाने के लिए 200 फुट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया और हाथ में बोर्ड लेकर अनोखा विरोध प्रदरेशन करने लगा। इस दौरान उसके पास एक बड़ा बोर्ड भी था जिस पर बड़े-बड़े अक्षरों में उसने अपनी मांग रखी थी। पति और पत्नी दोनों मूक-बधिर है यानी सुन औऱ बोल नहीं सकते हैं।

पीटीआई के अनुसार, दोनों के बीच हुए विवाद के बाद पत्नी नाराज होकर मायके चली गई, उसके जाने से परेशान शादुल शेख ने उसे मनाने के लिए यह कदम उठाया। शेख, मुखेड़ तहसील के बेटमोगरा गांव का रहने वाला है और दोनों पति पत्नी मूक बधिर हैं। शेख के टावर पर चढ़ने के बाद सुबह करीब आठ बजे लोहा बस स्टैंड के पास यातायात पूरी तरह ठप हो गया, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

पत्नी के लिए 200 फुट टावर पर चढ़ा पति

शेख, टावर के ऊपर चढ़ गया और वहां से पत्नी से वापस लौटने की अपील वाला बड़ा बैनर दिखाने लगा। शेख के इस कदम से स्थानीय पुलिस भी कुछ समय तक असमंजस में रही। मौके पर मोबाइल फोन से वीडियो बनाने वाले सैकड़ों लोग जमा हो गए जबकि अधिकारी उसे सुरक्षित नीचे उतारने की योजना बनाने में जुट गए। पुलिस के अनुसार, शेख और उसकी पत्नी दोनों मूक-बधिर हैं।

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पुलिस ने बताया कि कुछ दिन पहले विवाद के बाद उसकी पत्नी अपने मायके चली गई थी। पुलिस के अनुसार, शेख टावर पर चढ़ गया और एक बड़ा बैनर लहराया, जिसमें उसने अपने ससुराल वालों से पत्नी को वापस भेजने व उसकी शादी बचाने की अपील की थी। पुलिस के अनुसार, बाद में उसकी पत्नी के मौके पर पहुंचने के बाद शेख टावर से नीचे उतर आया। हालांकि, उसे नीचे उतारने में कितना समय लगा, इसकी जानकारी पुलिस ने नहीं दी।

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उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात की एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है, जिसमें वह बैसाखी के सहारे पुलिस अधीक्षक (SP) के ऑफिस पहुंचकर अपने घर में पानी की सप्लाई बहाल करने के लिए उनका शुक्रिया अदा करती दिख रही हैं। पुलिस अफसर को देखते ही दिव्यांग रोने लगी इस पर महिला अधिकारी ने उसे गले से लगा लिया। चलिए बताते हैं कि पूरी कहानी क्या है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…