भारतीय सेना (Indian Army) के जवानों का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया में छाया हुआ है। जिसमें कुछ जवान एक बॉलीवुड सॉन्ग गाते हुए परेड कर रहे हैं। जवान 1970 के दशक में आई फिल्म ‘हमजोली’ के प्रसिद्ध गाने ‘ढल गया दिन हो गई शाम’ पर कदमताल करते दिख रहे हैं। इस गाने को अभिनेता जितेन्द्र पर फिल्माया गया था। इस वीडियो को भारतीय सेना के मेजर गौरव आर्य ने ट्विटर अकाउंट @majorgauravarya से शेयर किया है। वायरल वीडियो में परेड कर रहे जवान नागालैंड पुलिस के बताए जा रहे हैं।

दरअसल, @majorgauravarya नाम के ट्विटर अकाउंट से 10 जून को एक वीडियो शेयर किया गया था। जिसमें कथित तौर पर नागालैंड के पेरेन जिले में डारिंग नौवीं यूनिट के जवान हमजोली फिल्म के गीत ‘ढल गया दिन हो गई शाम’ पर मार्च करते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में ट्रेनर द्वारा गाने की लय पर सैनिकों को एक साथ मार्च कराते हुए देखा जा सकता है। इस वीडियो को अब तक हजारों लोग देख चुके हैं। जबकि 3 हजार से अधिक लोग रीट्वीट भी कर चुके हैं। जवानों के अंदाज में फिल्माए गए वीडियो ने लोगों का दिल जीत लिया। बता दें कि यह गाना आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी ने गाया था।

Cannot verify video but I am told this is Nagaland Police. Most heartwarming. Made me smile. I grew up in Aizawl & Shillong. In St. Edmunds, I had Khasi, Naga, Mizo & Manipuri friends. Anything from NE means friendship & happy memories. “Aage jaake kya karega…peeche mur” pic.twitter.com/4FpTyj3jhL

— Major Gaurav Arya (Retd) (@majorgauravarya) July 11, 2019