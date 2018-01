यूएई में सोनू निगम के कंसर्ट को बायकॉट करने की मांग, अज़ान को बताया था ‘गुंडागर्दी’

दुबई और अबू धाबी में आयोजित होने वाले बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम के लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट का वहां के मुसलमानों ने बहिष्कार का ऐलान किया है। पिछले साल अजान को लेकर सोनू निगम के ट्वीट को लेकर उनके कॉन्सर्ट के बहिष्कार की बात की जा रही है। आपको बता दें कि सोनू निगम ने पिछले साल अप्रैल के महिने में लाउडस्पीकर से अजान के लिए एक ट्वीट किया था जिसके बाद भारत में उनके खिलाफ फतवे तक जारी हो गए थे। इस ट्वीट को लेकर उनके खिलाफ देशभर में विरोध प्रदर्शन हुआ था। मामला इतना बढ़ गया था कि बाद में सोनू निगम को ट्विटर तक छोड़ना पड़ा था। सोनू निगम ने सार्वजनिक रूप से अपना सिर बी मुंड़वा लिया था। अब खाड़ी देश में सोनू निगम के कॉन्सर्ट को लेकर मामला गरमा गया है। वहां के मुसलमान सोनू निगम को इस्लाम विरोधी बताते हुए उनके कार्यक्रम का बहिष्कार करने की अपील कर रहे हैं।

दरअसल सोनू निगम को आने वाले 12 जनवरी को दुबई ड्यूटी फ्री टेनिस स्टेडियम में परफॉर्म करना है। इसके बाद उन्हें 19 जनवरी को कतर के दोहा एग्जिबिशन व कन्वेंशन सेंटर में भी परफॉर्म करना है। सोनू निगम के इन कॉन्सर्ट का बहिष्कार करते हुए सोशल मीडिया में लिखा जा रहा है कि ये सिंगर इस्लाम और अज़ान से नफरत करता है। इसके कार्यक्रम को रद्द होना चाहिए। इस तरह के मैसेज लिख और भी मुसलमानों तक फैलाने की बातें लिखी जा रही हैं। कुछ लोग तो सोनू निगम को दुबई का वीज़ा ना इश्यू करने की मांग भी रख रहे हैं।

Sonu Nigam hates Islam and https://t.co/nrUx5Lg2K1 all must be knowing, he has raised objection to Azaan (Islamic Call for Prayer) in India.. Hence let people know why we should boycott his programs.

Share maximum to all Muslims, specially in UAE, Qatar & GCC Countries. — Mohsin عظيم शेख (@mohsinshaikh986) January 3, 2018

Indian Singer Sonu Nigam is performing live on 12 Jan, 2018 at Dubai Duty Free Tennis Stadium and in Qatar on 19th Jan 2018 in Doha exhibition and convention centre. Boycott this event and spread the message to Muslims as he is anti Muslim & he hates Islam and Azaan — Tofikmahmad Hasanali (@THD786) January 3, 2018

Would request the @dubaitourism not to issue visa to "sonu nigam" as he has been issuing derogatory remarks against #Adhaan — TANVIR (@Tanvir_Ansari) January 4, 2018

Where is #sonunigam? Are you getting disturbed from unrest around you? Noticed you’re in Dubai next my building, hope you’re not disturbed with a Call for Peace — M. SujaUddin Patel (@sajjad1221) January 4, 2018

Sonu Nigam! Let's see who is performing in UAE and Qatar concerts. We will play Aadhan for every song you gonna sing and we are waiting for your feedback. #BoycottSonuNigam#SonuNigamUAEconcerts — ハリシュ (@haarisalys) January 4, 2018

Muslims call for boycott Sonu Nigam's upcoming performance in Dubai, Abu Dhabi.

Who cares ! Azan is gud wen Muslim Sheikhs pay you dirhams. — कटियार साब (@EkThaEngg) January 4, 2018

सोनू निगम ने अप्रैल 2017 में अजान को लेकर ट्वीट करते हुए लिखा था कि मैं एक मुसलमान नहीं हूं लेकिन फिर भी मुझे सुबह-सुबह अजान की आवाज़ से जगना पड़ता है। सोनू ने इस तरह की चीजों को जबरदस्ती की गुंडागर्दी बताया था। सोनू निगम के इस ट्वीट पर काफी बवाल हुआ था। हालांकि बहुत से लोग सोनू निगम के सपोर्ट में भी उतरे थे।

