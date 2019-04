मुस्लिम लड़की से छेड़खानी, जबरन बीजेपी की टोपी पहनाने की कोशिश! ट्वीट हुए वायरल

मेरठ की रहने वाली एक लड़की ने अपने साथ दुर्व्यवहार की घटना का दावा किया है। उमम खानम नामक लड़की ने ट्वीट कर दावा किया है कि उसके साथ कॉलेज टूर के दौरान उसके साथ के छात्रों ने जबरदस्ती बीजेपी की टोपी पहनाने की कोशिश की। उसने ट्वीट कर लिखा है। ”55 छात्रों के साथ कल मैं कॉलेज टूर के लिए आगरा गई थी। इन छात्रों में मैं अकेली मुस्लिम थी। हमारे साथ चार शिक्षक भी थे जिसमें से दो पुरुष शिक्षक भी थे। छात्रों में से कुछ छात्रों ने शराब पी रखी थी। उन्होंने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया। उन्होंने मुझे टारगेट किया। वह अपने साथ बीजेपी की टोपी लेकर आए थे।मुझे बीजेपी की टोपी पहनाने की कोशिश की। जब मैंने ऐसा करने से मना किया तो उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की।

उन्होनें मुझे गलत तरीके से छूने की कोशिश की। बस में मौजूद दो पुरुष टीचरों ने इस मामले को देखने के बाद भी इसे नजरअंदाज किया। इसके अलावा उन लोगों ने मुझे जबरदस्ती नाचने पर मजबूर किया जब मैंने नाचने से इंकार किया तो इन लोगों ने जिसकी बीवी लंबी उसका भी बड़ा नाम है, उसे कोठे पर बिठा तो… जैसे गाने गाने लगे। उन लोगों ने मुझे निशाना बनाया और मुझे धमकाया क्योंकि मैंने बीजेपी की टोपी पहनने से इंकार कर दिया था।”

Yesterday i went for a college trip to agra …i was the only single muslim student out of the 55 students.

We had 4 faculty members out of which 2 were male members …the students got drunk that they started doing shitty things and they made me their target,

— Umam khanam ‏‎امم خانم (@UmamKhanam) April 3, 2019