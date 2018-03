संपादक को धमकाते हुए कहा- मुसलमानों के खिलाफ बोलना बंद करें, भारत पर होगा इस्लाम का दबदबा

सुदर्शन चैनल के संपादक सुरेश चव्हाणके को धमकी मिली है। कहा गया है कि वे अपनी हरकतों से बाज आ जाएं। मुस्लिमों के खिलाफ ऊल-जलूल बोलना बंद करें। मुस्लिम 10 बच्चे पैदा करें या 20, इससे उसे क्या लेना-देना है? चव्हाणके उन्हें रोकने वाले कौन हैं? भारत पर आगामी वर्षों में इस्लाम का दबदबा होगा। ये बातें एक वीडियो में मुस्लिम युवक ने कहीं, जो इस वक्त टि्वटर पर खूब वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि यह वीडियो ऐसे वक्त में सामने आया है, जब संपादक कर्नाटक के बेंगलुरू में भारत बचाओ यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। कार्यक्रम 25 मार्च (रविवार) को है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाने से रोकना है। जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने के लिए ये यात्रा निकाली जानी है।

शुक्रवार (23 मार्च) को ‘मिशन रागा’ नाम के अकाउंट से टि्वटर पर यह धमकी भरी क्लिप शेयर की गई। साथ ही लिखा गया, “आने वाले 10 सालों में हमारे इस्लाम का दबदबा पूरे देश पर होगा, जिससे विश्व भर में शांति का पैगाम दिया जाएगा। हम अपने इस मिशन में कामयाब होंगे। तुम्हारे (सुरेश चव्हाण) जैसे लोगों की देश को जरूरत नहीं है, जो कि सिर्फ नफरत फैलाना जानते हैं।”

Our Islam will continue to occupy this country in the next 10 years and in order to give peace and tranquility to the whole world, we will certainly be successful, those who spread hatred like you do not need this country. #GoBackSureshChavhanke pic.twitter.com/qTS96hiOPF

— MissionRAGA (@MissionRaga) March 23, 2018