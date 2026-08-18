हरियाणा का मुरथल में सड़क किनारे बने मशहूर ढाबों के लिए जाना जाता है, यहां का एक ढाबा तब वायरल हो गया जब वहां एक रोबोट वेटर ने ग्राहकों को खाना परोसा। इस अनोखी चीज़ ने पारंपरिक ढाबे के अनुभव में टेक्नोलॉजी का तड़का लगा दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि ग्राहक अपने फ़ोन निकालकर रोबोट के साथ वीडियो बनाने और सेल्फ़ी लेने लगे।

रेशम ढाबे में ऑर्डर तैयार होने के बाद रोबोट सीधे ग्राहकों की टेबल तक खाना पहुंचाता। खाने की ट्रे रोबोट पर रखी जाती है और फिर वह अपने नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करके तय रास्ते से होते हुए खुद ही ग्राहक की टेबल तक पहुंच जाता। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

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इस रोबोट को एक सॉफ़्टवेयर चिप और रिमोट कंट्रोल से चलाया जाता है। इसका बाहरी हिस्सा फ़ाइबर का बना था और इसकी आंखों में LED लाइटें लगी थीं, जिनमें चमकती हुई लाल लाइटें भी शामिल हैं, जो इसे एक खास लुक देती थीं। पूरी तरह चार्ज होने के बाद, रोबोट लगभग दो घंटे तक सर्विस दे सकता है। ग्राहकों को रोबोट से खाना सर्व करवाने के लिए कोई अतिरिक्त पैसे नहीं देने पड़े।

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होटल मैनेजर संजय ने बताया कि रोबोट को बेंगलुरु की एक टीम ने बनाया था। उन्होंने कहा कि इसका मकसद मुरथल आने वाले लोगों को इलाके के मशहूर खाने के साथ-साथ नई टेक्नोलॉजी का अनुभव करने का मौका देना था। रोबोट को कंट्रोल और ऑपरेट करने के लिए एक अलग टीम लगाई गई थी और ज़रूरत पड़ने पर रिमोट का इस्तेमाल किया जाता था। संजय ने बताया कि रोबोट ने ग्राहकों, खासकर बच्चों के बीच काफी उत्साह पैदा किया, जो अक्सर इसके वीडियो और सेल्फी लेते थे।

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