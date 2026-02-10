Mumbai Viral Video: मुंबई के मरीन ड्राइव पर घूमने के दौरान एक युवती ने एक आदमी को तब कंफ्रंट किया, जब उसे कथित तौर पर पता चला कि वह आदमी चुपके से अपने फोन पर उसकी गलत फोटो और वीडियो ले रहा था। युवती ने अब वायरल हो रही क्लिप इंस्टाग्राम पर पोस्ट की, और इस घटना के बारे में कड़े शब्दों में कैप्शन में बताया।

उसने लिखा, “यह याद दिलाने के लिए कि महिलाओं का शरीर पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। मैं आज मरीन ड्राइव पर हुई एक घटना शेयर करना चाहती हूं। मैंने अपने पिता की उम्र के एक आदमी को चुपके से मेरी गलत फोटो और वीडियो लेते हुए पकड़ा। एक अच्छे अजनबी की वजह से जिसने मुझे अलर्ट किया, मैं उसका सामना कर पाई और खुद सबूत देख पाई।”

इस घटना से परेशान होकर, उसने यह भी कहा कि महिलाओं को भीड़-भाड़ वाली, पॉपुलर जगहों पर भी लगातार अलर्ट नहीं रहना चाहिए। उसने आगे कहा कि उसने उस आदमी को सबके सामने शर्मिंदा करने और वीडियो शेयर करने का फैसला किया ताकि वह असलियत दिखा सके जिसका सामना कई महिलाओं ने किया और दूसरों को हिम्मत दी कि जब उनकी प्राइवेसी का उल्लंघन हो तो चुप न रहें।

वीडियो में, युवती उस आदमी को सीधे सवाल करते हुए वीडियो बनाते हुए देखी जा सकती है। वह पूछती है कि वह लड़कियों की फोटो क्यों क्लिक कर रहा था और उसने उसकी फोटो क्यों ली। आदमी धीरे से जवाब देता है, माफी मांगता है और नजरें मिलाने से बचता है, साथ ही बार-बार कहता है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा।

यहां देखें वायरल वीडियो –

मुंबई से एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।



इस वीडियो में दिख रहा है कि एक आदमी सड़क पर चलती लड़कियों की पीछे से फोटो खींच रहा था।



कुछ लड़कियों को शक हुआ, उन्होंने ध्यान दिया और उसी वक्त उसे पकड़ लिया।



लड़कियों ने उससे पूछा कि वह बिना अनुमति फोटो क्यों ले रहा था, और उसे सख्त… pic.twitter.com/63dQoqveoG — Pradeep Rai (@pkr2018_) February 7, 2026

जवाब से संतुष्ट न होने पर, वह क्लिप में उसका सामना करना जारी रखती है, उसकी उम्र बताती है और पूछती है कि क्या उसे कोई शर्म नहीं आती। उसने उससे पूछा, “क्या हम लड़कियों को बाहर जाना बंद कर देना चाहिए?” इस वीडियो पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कड़े रिएक्शन आए हैं। कुछ यूजर्स ने उसकी आवाज उठाने के लिए तारीफ की और साथ ही टकराव के दौरान पर्सनल सेफ्टी के बारे में भी चेतावनी दी।

एक यूजर ने लिखा, “उस अजीब आदमी को प्वाइंट आउट करना बहुत अच्छा काम है, लेकिन ऐसे लोगों का सामना करते समय सावधान रहें। यह आदमी शर्मिंदा लग रहा था लेकिन उसे कोई अफसोस नहीं था; हालांकि, और भी हिंसक और दुख देने वाले लोग हो सकते हैं।”

एक और यूजर ने कहा, “अगर कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता, तो समस्या वह महिला नहीं है जिसने उस व्यवहार को सामने लाया। गलत कामों को दिखाना हिंसा नहीं है।” कई यूजर्स ने यह भी चर्चा की कि ऐसे लोगों को सामने लाते समय महिलाओं को हमेशा आगे रहना चाहिए।