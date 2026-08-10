Tukaram Mundhe Makes Tea for Friends, Video Goes Viral: महाराष्ट्र फ़ूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) के कमिश्नर तुकाराम मुंढे भले ही पूरे राज्य में फ़ूड सेफ़्टी की देखरेख करते हैं लेकिन वीडियो में वे बस एक मेज़बान नजर आ रहे हैं जो दोस्तों के लिए चाय बना रहे हैं। रोहन भामकर के इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए एक वीडियो में मुंढे को एक कार्यक्रम के बाद अपने घर पर दोस्तों के लिए चाय बनाते हुए देखा जा सकता है।

खाने-पीने की चीज़ों में मिलावट के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई के लिए मशहूर तुकाराम मुंढे को अपने दोस्तों के लिए खुद चाय बनाते हुए देखा गया। उनकी सादगी दिखाने वाला यह वीडियो वायरल हो गया है। असल में तुकाराम मुंडे का नाम सुनते ही सख्त अनुशासन, नियमों का पालन और खाने-पीने की चीज़ों की सुरक्षा को लेकर उनकी सख्त सोच की छवि दिमाग में आती है। लेकिन, आजकल सोशल मीडिया पर उनके व्यक्तित्व का एक अलग ही पहलू चर्चा में है।

आमतौर पर सरकारी कामकाज और नियमों के दायरे में दिखने वाले मुंढे को असल में अपने दोस्तों के लिए चाय बनाते हुए देखा गया। उनके इस सादे और मिलनसार अंदाज़ को देखकर लोगों ने मज़ेदार कमेंट्स किए हैं।

“क्या तुम लोग चाय पियोगे? मैं बना रहा हूं”

भामकर, मुंढे और कुछ अन्य लोगों के साथ घर पर थे, उनके भाई अशोक ने मेहमानों का पानी से स्वागत किया और वे बातचीत करने के लिए बैठ गए। एक बार मुंधे ने अपने दोस्तों से यूं ही पूछा, “क्या तुम लोग चाय पियोगे? मैं बना रहा हूं।” भामकर तुरंत मान गए और मुंढे खुद चाय बनाने के लिए किचन में चले गए। आम सी लगने वाली इस बातचीत को कैमरे में कैद कर लिया गया। वीडियो में मुंडे और उनके भाई को बिना किसी ताम-झाम के यह काम करते हुए देखा जा सकता है।

कमिश्नर तुकाराम मुंडे का चाय बनाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय

असल में खास बात यह है कि इस वीडियो में वे हाथ में कोई प्रशासनिक फ़ाइल या निरीक्षण रिपोर्ट लिए नहीं, बल्कि अपने दोस्तों के लिए चाय बनाने का काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तुकाराम मुंडे अपने सख्त कामकाज के तरीके के लिए जाने जाते हैं। वे खाने की क्वालिटी, सुरक्षा और नियमों के पालन को लेकर हमेशा कड़ा रुख अपनाते हैं; इसलिए, उन्हें इतने घरेलू माहौल में देखकर कई लोगों का ध्यान इस वीडियो की ओर गया।

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सामने आई जानकारी के अनुसार, तुकाराम मुंढे ने अपने भाई अशोक मुंढे के साथ मिलकर दोस्तों के लिए चाय बनाई। इस साधारण पल की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद इस पर नेटिज़न्स ने प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। खास बात ये है कि मुंढे के पद और उनके काम की पृष्ठभूमि को देखते हुए नेटिज़न्स ने इस चाय को सीधे खाद्य सुरक्षा से जोड़ दिया, जिसकी वजह से चाय के इस साधारण प्रसंग को सोशल मीडिया पर मजेदार रंग मिल गया।

भामकर ने कैप्शन में लिखा, “एक तरफ़ एक अधिकारी जो FDA कमिश्नर के तौर पर बड़ी ज़िम्मेदारी संभाल रहा है, और दूसरी तरफ़ कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई PR टीम नहीं।” उन्होंने आगे लिखा कि “दोनों भाई बस किचन में चाय बना रहे थे।”

उन्होंने कहा कि इस पल ने उन्हें याद दिलाया कि “पद चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो”, ज़मीन से जुड़े रहना ही असल में मायने रखता है। यह वीडियो ऐसे समय में सामने आया है जब महाराष्ट्र FDA कमिश्नर के तौर पर मुंधे अपने सख्त एक्शन की वजह से चर्चा में हैं। मुंढे ने फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का पालन सुनिश्चित करने के लिए इस सख्त कार्रवाई को ज़रूरी बताया है। उनके सख्त रवैये की वजह से उन्हें “मुंबई का सिंघम” भी कहा जाने लगा है।

नेटिज़न्स ने दिया मजेदार नाम!

तुकाराम मुंढे का काम खाद्य सुरक्षा और खाने-पीने की चीजों के नियमों से जुड़ा होने के कारण नेटिज़न्स ने उनकी चाय पर भी मज़ाकिया प्रतिक्रिया दी। कई लोगों ने इस चाय को मज़ाक में “FDA Approved Tea” नाम दे दिया। कुछ लोगों ने उनके सादगी भरे अंदाज़ की तारीफ की, तो कुछ ने उनकी ईमानदारी का ज़िक्र करते हुए प्रतिक्रिया दी।

एक नेटिज़न ने तो मुंढे जैसा मुख्यमंत्री चाहिए, ऐसी इच्छा भी जताई। एक यूज़र ने उनकी इस साधारण हरकत की तारीफ करते हुए कहा कि आज के समय में ईमानदार अधिकारी मिलना दुर्लभ है, तो वहीं एक और यूज़र ने मज़ाक में कहा कि ये चाय तो सीधे FDA से मान्यता प्राप्त है।

कड़क अधिकारी, लेकिन सादा अंदाज!

तुकाराम मुंढे के काम करने का तरीका देखकर उनकी छवि हमेशा से ही कड़क और अनुशासित अधिकारी की रही है। खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने से लेकर खाने-पीने की चीजों की गुणवत्ता को लेकर जागरूकता फैलाने तक, उनके काम की चर्चा होती रहती है लेकिन इस तस्वीर में उनका एक अलग और सादा रूप देखने को मिल रहा है।

दोस्तों के साथ बिताया हुआ शांत समय, खुद चाय बनाने की सहजता और इस प्रसंग पर सोशल मीडिया की मजेदार प्रतिक्रिया – इन सबकी वजह से ये फोटो चर्चा में आ गई है। आम जिंदगी का कोई साधारण पल भी जब किसी व्यक्ति की सार्वजनिक छवि से जुड़ जाता है तो सोशल मीडिया पर उसको लेकर अलग ही चर्चा छिड़ जाती है। तुकाराम मुंढे के साथ भी अभी ऐसा ही कुछ हो रहा है। उनकी कड़क प्रशासनिक भूमिका के साथ-साथ दोस्तों के लिए चाय बनाने वाला ये सादा अंदाज़ नेटिज़न्स को खूब पसंद आया है।

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