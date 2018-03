वेबसाइट ने एजाज खान को लेकर चलाई खबर, भड़की मुंबई पुलिस ने जमकर धोया

एक ट्विटर यूजर के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करने वाले अभिनेता एजाज खान की स्टोरी प्रकाशित करने वाली एक अंग्रेजी वेबसाइट को लेकर मुंबई पुलिस ने गुस्सा जाहिर किया है। वेबसाइट की खबर में एजाज खान के पुराने रिकॉर्ड और मुंबई पुलिस के बारे में लिखा गया था। खबर में हेडलाइन दी गई- ”Bollywood actor and serial abuser was invited as chief guest for an event by Mumbai Police (बॉलीवुड अभिनेता और लगातार गंदी हरकतें करने वाले शख्स को मुंबई पुलिस द्वारा एक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बुलाया गया)” मुंबई पुलिस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस खबर का लिंक शेयर करते हुए लिखा- ”कमजोर सामान्य ज्ञान अलर्ट! कमजोर रिसर्च अलर्ट! जल्दबाजी में किया गया ट्वीट अलर्ट, जब तुम्हारी रिसर्च खत्म हो जाए और जब तुम यह पता कर पाओ कि यह पुलिस किस शहर की है तब हमें बताना! सुराग- हम में से नहीं है! डिसक्लेमर: मुंबई पुलिस ने न तो ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया और नहीं उसका हिस्सा थी।”

Poor general knowledge alert! Poor research alert! Careless tweeting alert! Let us know after U finish researching, if U could manage finding which city’s Police this is! Clue- NOT one of us! Disclaimer : Mumbai Police neither organised such event nor was part it @OpIndia_com https://t.co/z2ilYZaFnj — Mumbai Police (@MumbaiPolice) March 1, 2018

बता दें कि एजाज खान ने श्रीदेवी की मौत पर एक जज्बाती ट्वीट किया था। सोनम महाजन नाम की ट्विटर ने उन पर ट्वीट में लिखी बातो को चोरी करने का आरोप लगाया था। इस पर एजाज खान ने सोनम महाजन के लिए ट्वीट में अपशब्दों का इस्तेमाल कर दिया था। एजाज खान का यह ट्वीट वायरल गया था और बीजेपी नेता तजिंदर बग्गा ने भी एजाज खान के ट्वीट पर एतराज जताते हुए उसकी कड़ी आलोचना की थी। इससे पहले 11 फरवरी को एजाज खान पुलिस साथ अपनी तस्वीर ट्वीट कर चुके थे। उन्होंने इसमें मुंबई पुलिस को टैग किया था और मुंबई पुलिस के साथ होने का दावा किया था।

Many congratulations to BMC and @MumbaiPolice for such an amazing job with "creation of flowers" and thank you so much for inviting me as chief guest at this event, I feel honoured pic.twitter.com/o9V5eaI8V1 — Ajaz Khan (@AjazkhanActor) February 11, 2018

एजाज खान ने लिखा था- ”बीएमसी और मुंबई पुलिस को क्रिएशन ऑफ फ्लॉवर्स कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए बधाई और मुझे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनाने के लिए धन्यवाद। मैं गौरवान्वित हूं।” इस पर अंग्रेजी वेबसाइट ने खबर चलाई और खबर में कहा था कि एजाज खान के खिलाफ न तो मुंबई पुलिस ने कोई एक्शन लिया और न ही ट्वीटर ने कोई कार्रवाई की। साइट ने एक्टर को मुंबई पुलिस के द्वारा बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित करने की बात भी खबर में लिखी थी। इसके बाद मुंबई पुलिस की नाराज उसके द्वारा किए गए ट्वीट के रूप में सामने आई।

