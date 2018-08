मुंबई पुलिस ने शेयर किया हंसते हुए चोर का वीडियो, देखकर छूट सकती है हंसी

मुंबई पुलिस ट्विटर पर हमेशा एक्टिव रहती है। कई बार मुंबई पुलिस लोगों को जागरुक करने के लिए तरह-तरह के वीडियो या फिर संदेश ट्विटर पर शेयर करती रहती है। मुंबई पुलिस ने एक बार फिर एक वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर डाला है। लेकिन यह वीडियो ट्विटर पर आते ही वायरल हो गया है। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए मुंबई पुलिस ने लिखा ‘यह वीडियो फनी है। लेकिन सच्चाई में इसके परिणाम काफी गंभीर हैं। #EyeOpenersForYou’। दरअसल इस वीडियो में नज़र आ रहा है कि एक पॉकेटमार किसी शख्स की जेब से बड़ी ही सफाई से उसका बटुआ निकाल लेता है।

लेकिन जैसी ही इस पॉकेटमार की नजर वहां लगे सीसीटीवी कैमरे पर पड़ती है वो सकपका जाता है। कैमरे पर नज़र पड़ते ही उसे इस बात का इल्म हो जाता है कि उसकी यह करतूत कैमरे में कैद हो गई है। वो तुरंत अपनी गलती को समझते हुए उस शख्स को पर्स वापस कर देता है। इतना ही नहीं इसके बाद वो मुस्कुराता है और दोनों हाथ जोड़ कर कैमरे को देखते हुए माफी भी मांगता है।

The video is funny, but the consequences in reality will be quite serious! #EyeOpenersForYou pic.twitter.com/rcQqypvsqF

— Mumbai Police (@MumbaiPolice) August 20, 2018