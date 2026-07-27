मुंबई के कल्याण से हैरान करने वाली खबर सामने आई है, यहां एक पुलिस को सार्वजनिक उपद्रव की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस कार्रवाई कर रही थी मगर नशे में धुत आरोपी शख्स ने कथित तौर पर लकड़ी के डंडे से पुलिस कांस्टेबल पर हमला कर दिया। हमले का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। मामले में खड़कपाड़ा पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान कल्याण के गौरीपाड़ा निवासी राहुल तायडे के रूप में हुई है।

पुलिस के अनुसार, तायडे अपनी मां की तलाश कर रहा था और उनके बारे में पता करने के लिए रात करीब 12:30 बजे गौरीपाड़ा इलाके में एक रिश्तेदार के घर गया था। जब रिश्तेदारों ने उसे बताया कि वह उनके यहां नहीं आई थी, तो उसने कथित तौर पर वहां से जाने से इनकार कर दिया।

शराब के नशे में टायडे दरवाज़ा खटखटाता रहा औऱ ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाता रहा और आस-पास के घरों के बाहर हंगामा करता रहा, जिससे वहां रहने वाले लोग परेशान हुए। इसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी।

लाठी से किया हमला

शिकायत मिलने पर, खड़कपाड़ा पुलिस स्टेशन के पुलिस कॉन्स्टेबल गणेश चव्हाण स्थिति को संभालने के लिए मौके पर पहुंचे। खड़कपाड़ा पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर राजेंद्र खाडेकर ने बताया कि बहस के दौरान टायडे ने कथित तौर पर लकड़ी का डंडा उठाया और चव्हाण पर हमला कर दिया, जबकि वे अपनी ड्यूटी कर रहे थे। यह पूरी घटना पास के CCTV कैमरों में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें आरोपी को कांस्टेबल पर बार-बार हमला करते हुए देखा जा सकता है। यह फुटेज सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया है।

खड़कपाड़ा पुलिस ने सरकारी कर्मचारी पर हमला करने और उन्हें उनकी ड्यूटी करने से रोकने के आरोप में टायडे के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच चल रही है।

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