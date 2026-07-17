मुंबई लोकल ट्रेन में सीट को लेकर हुए विवाद के दौरान एक महिला ने कथित तौर पर अन्य महिला यात्रियों पर ‘मिर्च स्प्रे’ (पेपर स्प्रे) छिड़क दिया। वहीं, एक अन्य लोकल ट्रेन में हुए अलग हिंसक विवाद में तीन पुरुष घायल हो गए। मध्य रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि ‘मिर्च स्प्रे’ की घटना सुबह व्यस्त समय के दौरान लोकल ट्रेन के प्रथम श्रेणी महिला डिब्बे में हुई।

उन्होंने आगे बताया कि कुछ महिला यात्री डोंबिवली से कल्याण तक केवल सीट सुरक्षित करने के लिए यात्रा करती हैं, ताकि ट्रेन के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) के लिए वापसी सफर शुरू होने से पहले उन्हें सीट मिल जाए। कल्याण से सीएसएमटी जाने वाली सुबह की लोकल ट्रेनें आमतौर पर खचाखच भरी रहती हैं। अधिकारी ने कहा कि डोंबिवली से आने वाली महिलाओं के सीटें घेर लेने के कारण कल्याण से ट्रेन में चढ़ने वाली महिलाओं को बैठने की जगह नहीं मिल पाती। इसी बात को लेकर बृहस्पतिवार सुबह दोनों समूहों की महिलाओं के बीच कहासुनी हो गई।

बैग से निकाला पेपर स्प्रे, महिला पर छिड़का

अधिकारी के अनुसार, डोंबिवली से यात्रा कर रही एक महिला ने कथित तौर पर अपने बैग से मिर्च स्प्रे निकालकर कल्याण से ट्रेन में चढ़ी महिलाओं पर छिड़क दिया। उन्होंने यह भी बताया कि ट्रेन सुबह करीब साढ़े आठ बजे सीएसएमटी पहुंचने के बाद राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) और रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के जवान डिब्बे में पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। अधिकारी ने बताया कि कथित तौर पर मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल करने वाली महिला को आगे की कार्रवाई के लिए जीआरपी ने हिरासत में ले लिया है।

वहीं, कल्याण जीआरपी की वरिष्ठ निरीक्षक अर्चना दुसाने ने बताया कि परेल-अंबरनाथ लोकल ट्रेन के सामान रखने वाले डिब्बे में बृहस्पतिवार तड़के करीब 12:30 बजे सीट को लेकर हुए झगड़े में तीन पुरुष घायल हो गए। उन्होंने बताया कि डोंबिवली और ठाकुरली स्टेशनों के बीच सीट साझा करने को लेकर तीनों के बीच विवाद हुआ, जो बाद में मारपीट में बदल गया। अधिकारियों के अनुसार, घायलों को चोट उनमें से एक व्यक्ति द्वारा पहने गए धातु के कड़े से लगी। सूचना मिलने पर जीआरपी और रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के जवान कल्याण रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में पहुंचे और स्थिति को संभाला। मध्य रेलवे ने एक बयान में बताया कि इस घटना में राजू वाघे (19), साहिल खंडारे (19) और प्रीतेश कनोजिया (31) घायल हुए हैं।

बयान के अनुसार, सिर में गंभीर चोट लगने के कारण घायलों में से एक को मुंबई के लोकमान्य तिलक नगर निगम अस्पताल (सायन अस्पताल) में भर्ती कराया गया है। इस बीच, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में मुंबई महानगर क्षेत्र की एक लोकल ट्रेन के डिब्बे में कुछ लोगों के बीच मारपीट होती दिखाई दे रही है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि यह घटना कब हुई और इसमें कोई घायल हुआ या नहीं।

रेलवे के अनुसार, एक अन्य घटना में सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक व्यक्ति बुधवार रात कुर्ला रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर हाथ में लकड़ी का डंडा लेकर दौड़ता हुआ दिखाई दिया। इस घटना से यात्रियों में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ लिया। अधिकारियों के अनुसार, उस व्यक्ति की पहचान साजिद अब्दुल करीम चौधरी (49) के रूप में हुई है। वह मानसिक रूप से अस्वस्थ प्रतीत हो रहा था। उसे आगे की पूछताछ के लिए जीआरपी ने हिरासत में ले लिया है।

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