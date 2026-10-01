Smit Machchhar News: पिता ने दोनों बेटों को अच्छी परवरिश दी… ये शब्द हैं कैप्टन स्मित मच्छार के पड़ोसी दौलतभाई वोरा के जो गुरुवार को मुंबई के तिलकनगर स्थित स्वास्तिक हाइट्स के बाहर उमड़े जनसैलाब में शामिल होने पहुंचे थे। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि कैप्टन मच्छार के मुंबई स्थित घर के बाहर जनसैलाब उमड़ पड़ा है, लोग हाथ में तिंरगा लहराकर भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। लोगों की मांग है कि कैप्टन को शौर्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाए।

पीटीआई के अनुसार, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से इजराइल के तेल अवीव जा रहे ‘फ्लाईदुबई’ के एक विमान को दुर्घटनाग्रस्त करने की सह-पायलट की कोशिश को नाकाम करने वाले कैप्टन स्मित मच्छार के साहस को सलाम करने के लिए बृहस्पतिवार को मुंबई के पूर्वी इलाके तिलकनगर स्थित उनके आवास के बाहर सैकड़ों नागरिक तिरंगा लहराते हुए एकत्र हुए। इस विमान में 174 यात्री सवार थे। ‘स्वास्तिक हाइट्स’ आवासीय परिसर के बाहर एकत्र हुए लोगों ने अपने हाथों में मच्छार की तस्वीरें थाम रखी थीं।

‘भारत माता की जय’ के नारों के बीच तिलकनगर में जुटे लोग

लोगों ने बुधवार को ‘फ्लाईदुबई’ की उड़ान ‘एफजेड1073’ के कॉकपिट में सह-पायलट द्वारा चाकू घोंपे जाने के बाद घायल हुए मच्छार के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की। सह-पायलट के इस हमले के बाद विमान ने 30 सेकंड से भी कम समय में लगभग 14,000 फुट की ऊंचाई से नीचे आ गया था ‘भारत माता की जय’ के नारों के बीच तिलकनगर में एकत्र हुए कई लोगों ने मच्छार के लिए ‘शौर्य चक्र’ जैसे वीरता पुरस्कार या देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘भारत रत्न’ की मांग की।

उनके पड़ोसी दौलतभाई वोरा ने कहा, “मैं स्मित को बचपन से जानता हूं और उनका परिवार मेरे बेहद करीब है। मैं कुछ समय तक उनके पिता के साथ कारोबार में भी शामिल रहा। उनके पिता ने अपने दोनों बेटों की बहुत अच्छी परवरिश की है। स्मित ने जो हासिल किया है, उस पर हमें गर्व है। उनके धैर्य और सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया।” उनके बचपन के दोस्त प्रतीक गांधी ने मच्छार को महत्वाकांक्षी लेकिन जमीन से जुड़ा व्यक्ति बताया।

कठिन परिस्थितियों में भी शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं कैप्टन

गांधी ने आगे कहा, “स्मित तनावपूर्ण और कठिन परिस्थितियों में भी अपने शांत स्वभाव व संयम के लिए जाने जाते हैं।” क्रिकेट में स्मित के साथी रहे उनके एक अन्य दोस्त अमित सोनी ने उन्हें बहुत हंसमुख इंसान बताया। उन्होंने बताया कि मच्छार, उनकी पत्नी और दो बच्चे दुबई में रहते हैं, जबकि उनके माता-पिता इसी आवासीय परिसर में रहते हैं।

सोनी ने कहा कि प्रत्येक मुंबई निवासी को उन पर गर्व है, अगली बार जब मच्छार मुंबई आएंगे तो उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि पायलट ”उत्तर-पश्चिम सऊदी अरब के तबूक शहर के एक अस्पताल में भर्ती हैं और उन्हें आवश्यक उपचार दिया जा रहा है” दूतावास और जेद्दा स्थित भारत का महावाणिज्य दूतावास मच्छार के स्वास्थ्य पर लगातार नजर रख रहे हैं और उनके परिवार के संपर्क में हैं। तिलक नगर में भारतीय कप्तान स्मित मच्छार के माता-पिता के घर के बाहर एक बैनर लगाया गया है।

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Smit Machchhar Viral Video: फ्लाईदुबई फ्लाइट में बड़े हादसे को टालने के बाद भारतीय पायलट स्मित मच्छार का एक पुराना इंटरव्यू सोशल मीडिया पर फिर से चर्चा में आ गया है। लोग हर तरफ स्मित मच्छार के बहादुरी की तारीफ कर रहे हैं, लोग उन्हें हीरो बता रहे हैं। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक साल पहले वे बोल रहे हैं कि कि जब आप हवा में होंगे तो आपको कौन बचाने आएगा। इस पॉडकास्ट में उन्होंने प्रशिक्षित क्रू की अहमियत के बारे में बात की थी। अब दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाइट में जानलेवा कॉकपिट घटना के बाद एक बार से यह वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। और अधिक पढ़ने के लिए क्लिक करें…