मुंबई के बांद्रा पूर्व स्थित एक आवासीय इलाके से 11 फुट विशाल अजगर को देख लोग दहशत में आ गए। अजगर बिल्ली का शिकार किया था और उसे अपने कब्जे में लेकर निगलने की तैयारी कर रहा था। अजगर बिल्ली को मारने के बाद उसके चारों ओर कुंडली मारकर बैठा हुआ था। फिलहाल अजगर को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है।

मामले में एक अधिकारी ने बताया कि कलानगर इलाके के एक निवासी ने सुबह करीब 8:40 बजे इस विशालकाय अजगर को बिल्ली से लिपटा हुआ देखा। उसने तुरंत ‘वाप्रा’ नामक गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) से जुड़े सर्प मित्र अतुल कांबले को इसकी सूचना दी।

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अजगर को सर्फ मित्र ने सुरक्षित पकड़ा

अधिकारी ने आगे बताया कि इसके साथ ही वन विभाग के राउंड ऑफिसर दीपक दादा गायकवाड़ और ठाणे-मुंबई रेंज कंट्रोल ऑफिस को भी स्थिति से अवगत कराया गया। अधिकारी ने कहा, “सूचना मिलते ही सर्प मित्र मौके पर पहुंचा और अजगर को बिना कोई चोट पहुंचाए सुरक्षित पकड़ लिया।

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वन विभाग के मानक दिशा-निर्देशों और प्रोटोकॉल के अनुसार अजगर को वापस उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया जाएगा।” अजगर अपने शिकार को कसकर मारते हैं; इस प्रक्रिया में पारंपरिक अर्थों में हड्डियां नहीं टूटतीं और न ही दम घुटता है। यह तरीका शिकार के ज़रूरी शारीरिक तंत्रों को बाधित करके उसकी जान ले लेता है।

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