महाराष्ट्र के कई हिस्सों में इन दिनों भारी बारिश हो रही है। जिससे आम-जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ऐसे में आम लोगों के साथ-साथ वीआईपी लोगों को भी दिक्क्तों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही नजारा मुंबई की सड़क पर भी देखने को मिला जब बारिश के चलते केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो एयरपोर्ट जाते वक्त भारी जाम में फंस गए। इस दौरान उन्होंने एक ऑटो रिक्शा से सफर किया और अपने मोबाइल से एक वीडियो शूट किया। यह वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है।

जाम में फंस गई कार तो ऑटो में बैठे: दरअसल, मंगलवार को केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो मुंबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट पकड़ने के लिए जा रहे थे। लेकिन इस दौरान रास्ते में ट्रैफिक जाम लग गया। इसके चलते उन्होंने ऑटो ले लिया और उसमें बैठ गए। इस बीच उन्होंने एक वीडियो शूट किया। जिसमें उन्होंने कहा, “मेरी आधिकारिक कार जाम में फंस गई है। मैं मुंबई में एक ऑटो में बैठने के अवसर का लुत्फ़ ले रहा हूं, अतीत को याद करते हुए। जिस शहर में मैंने ऑटो में सफर कर कई बार संघर्ष किया। यह सफर वास्तव में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।

Meri Rickshaw sabse Nirali I’ll sure reach the airport before time pic.twitter.com/WIpwf5ReXV

— Babul Supriyo (@SuPriyoBabul) September 17, 2019