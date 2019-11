महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के ऑटो ड्राइवर सत्यवान गिते ने एक अनोखा काम किया है। उन्होंने अपनी गाड़ी को इस तरह माडीफाई कर दिया है, जिसकी वजह से लोग कैब की बजाए उनके ऑटो में बैठना पसंद करने लगे हैं। उन्होंने गाड़ी में फोन चार्जिंग से लेकर वॉश बेसिन तक की सुविधाएं उपलब्ध कराई है। सत्यवान ने इसे मुंबई का पहला और इकलौता ‘होम सिस्टम’ ऑटो रिक्शा बताया है।

हरियाली के लिए गाड़ी में पेड़ भी लगाए : सत्यवान का कहना है कि उनके ऑटो में घर जैसी ही पूरी सुख-सुविधाएं हैं। बताया कि गाड़ी में फोन चार्जिंग, हैंड वॉश, पेपर टिश्यू, वॉश बेसिन, साफ पानी की सुविधाएं तो हैं ही, साथ ही खूबसूरत और हरियाली जैसा आभास कराने वाले पौधे भी लगाए गए हैं। गाड़ी के अंदर ही डेस्कटॉप मानिटर भी लगा है। इतनी छोटी जगह में इतनी सुविधाएं सबको उनकी गाड़ी में यात्रा करने के लिए आकर्षित कर रही है।

Mumbai: Satyawan Gite, an auto-rickshaw driver has equipped his auto with facilities ranging from wash basin, mobile phone charging points, plants to desktop monitor, in order to provide comfortable rides to passengers. (20.11) pic.twitter.com/gLjZTSG7Yo

