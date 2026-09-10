मुंबई के चेंबूर इलाके से सनसनीखेज खबर सामने आ रही जो हर देश की आर्थिक राजधानी में चर्चा का विषय बन गया है। यहां लगभग 20 मरी हुईबिल्लियों के क्षत-विक्षत मिले हैं। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस खबर से हड़कंप मच गया है। पिछले हफ्ते भी लगभग इसी हाल में 6 बिल्लियां मृत पाईं गई हैं। वहीं कई बिल्लियों के शरीर पर चोट के गहरे निशान मिले, कई तो ऐसे लग रहीं थी जैसे बहुत सदमे में हों। लोगों का कहना है क्या यह किसी सीरियल कैट किलर का काम है या फिर किसी ढोंगी का जो टोना-टोटका या काला जादू जैसे अंधविश्वासी में यकीन रखता हो?

बिल्लियों के शव इस हाल में मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इस परेशान करने वाली घटना के बाद एक अधिकारी ने मामले में जानकारी दी। अधिकारी के अनुसार, जानवरों के अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था ‘पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स’ (पेटा) इंडिया ने घोषणा की है कि बिल्लियों की हत्या करने वालों की गिरफ्तारी और उन्हें सजा दिलने में मदद करने वाली सूचना देने वाले शख्स को 50,000 रुपये तक का इनाम दिया जाएगा। इस मामले की हर तरफ चर्चा हो रही है, इलाके के लोग दहशत में हैं।

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पंजरापोल इलाके में कई बिल्लियों के क्षत-विक्षत शव

मामले में स्थानीय पशु देखभालकर्ता रुबीना पठान ने अगस्त में पंजरापोल इलाके में कई बिल्लियों के क्षत-विक्षत शव देखे थे। इसके बाद 4 सितंबर को छह और बिल्लियों के शव मिले। इन बिल्लियों के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे। कुछ मामलों में उनके अंदरूनी अंग तक दिखाई दे रहे थे। इसके अगले दिन यानी 5 सितंबर को एक और मृत बिल्ली मिली। वहीं पर बिल्ली का बच्चा भी बेहद खराब और तनावपूर्ण हालत में मिला। लगातार सामने आ रहे इन मामलों के बाद इलाके में पशु क्रूरता को लेकर चिंता बढ़ गई।

पिछले हफ्ते 6 बिल्लियां मृत मिलीं

मामले में अधिकारी ने आगे बताया कि स्थानीय पशु देखभालकर्ता रुबीना पठान ने पुलिस को जानकारी दी कि उन्होंने कुछ समय के दौरान पंजरापोल इलाके में क्षत-विक्षत हालत में मृत बिल्लियां देखा। इसके बाद पठान और पेटा इंडिया के प्रतिनिधियों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। अधिकारी ने आगे बताया कि पिछले हफ्ते उन्हें छह बिल्लियां मृत मिलीं। इस मामले में आरसीएफ थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 325 (किसी पशु को मारकर या अपंग कर नुकसान पहुंचाना) और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

CCTV फुटेज की हो रही जांच

मामले में पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इन बिल्लियों की मौत के पीछे आखिर किसका हाथ है। इसके लिए पंजरापोल और आसपास के इलाके के CCTV कैमरों की फुटेज की जांच की जा रही है। फिलहाल, आरोपियों की पहचान सामने नहीं आई है पुलिस सबूत जमा करने में लगी है।

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