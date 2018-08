तापसी पन्नू को औकात में रहने की धमकी दे रहा था शख्स, मुल्क एक्ट्रेस ने दिया करारा जवाब

मशहूर अभिनेत्री तापसी पन्नू को एक शख्स ने सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर ‘औकात’ में रहने की नसीहत दे दी। इस एक्ट्रेस ने इस शख्स को सोशल साइट पर करारा जवाब दिया है। तापसी पन्नू ने ट्विटर पर लिखा कि ‘सर जी आप हैं कौन? कोई नया विभाग है क्या ‘औकात तय करने वाला’ और आप जो भी हैं फिलहाल अपनी औकात से बाहर की बात कर रहे हैं और इससे ज्यादा आपका मनोरंजन करना मेरी औकात से बाहर होगा।’

यह है पूरा मामला: दरअसल इससे पहले तापसी पन्नू ने बीते शनिवार (4 अगस्त) को एक ट्वीट किया था। तापसी पन्नू ने अपने ट्वीट में एक फोटो शेयर किया था जिसमें तीन छोटे-छोटे बच्चे हिंदू, मुस्लिम और ईसाई धर्म की आपसी एकता को प्रदर्शित कर रहे थे। इस फोटो को शेयर करते हुए अभिनेत्री ने लिखा था कि ‘इस बार फ्रेडशिप डे पर आप यह तय कीजिए की आप अपना हाथ प्रेम करने के लिए बढ़ाएंगे, वरना ऐसे विजुअल सिर्फ फोटो तक ही सीमित रह जाएंगे। अभिनेत्री के इसी ट्विट पर अतुल दीक्षित नाम के एक यूजर ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा था कि ‘आपको अपनी औकात में रहना चाहिए आखिरकार आप फिल्म अभिनेत्री हैं और कुछ नहीं। खुद को स्टेट्समैन समझने की कोशिश मत करीए’। अतुल दीक्षित के इसी ट्वीट पर अभिनेत्री ने अपना जवाब दिया है।

Sirji aap exactly hai kaun?? Koi naya vibhaag hai kya “deciding your limit panel” Aur aap jo bhi hai filhaal apni limit se bahar ki baat kar rahe hai. Aur isse zyada aapko Entertain karna Meri limit ke bahar hoga so https://t.co/0A6IZgL4Nn

— taapsee pannu (@taapsee) August 5, 2018