धोनी के साथ अपने बच्चों की फोटो पोस्ट कर बोले जॉन्टी रोड्स- मेरे बच्चों से अफ्रीका में खेलने के टिप्स ले रहे माही

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी 6 मैचों की वनडे सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका पहुंच चुके हैं। धोनी ने गुरुवार को साउथ अफ्रीका की फ्लाइट पकड़ी। महेंद्र सिंह धोनी जिस फ्लाइट में जा रहे थे उसी फ्लाइट में साउत अफ्रीका के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी जोंटी रोड्स का परिवार भी सफर कर रहा था। ये लोग बी अपने घर साउथ अप्रीका जा रहे थे। फ्लाइट में ही धोनी जॉन्टी रोड्स के परिवार से मिले और उनके दोनों बच्चों के साथ फोटो भी खिंचवाई। जॉन्टी रोड्स ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस धोनी के साथ अपने बच्चों की खूबसूरत फोटो भी शेयर की है। जॉन्टी ने फोटो पोस्ट करते हुए इसके कैप्शन में लिखा, ‘जब दो शानदार महीने साथ बिताने के बाद परिवार जा रहा होता है, तो चिंता होती है, लेकिन मुझे कोई डर नहीं क्योंकि मेरे बच्चे धोनी के सुरक्षित हाथों में हैं। धोनी मेरे बेटी ‘इंडिया’ और बेटे ‘नाथन जॉन’ से साउथ अफ्रीका में खेलने की सलाह ले रहे हैं। ‘मुझे पता है’ धन्यवाद माही।’

There are always feelings of concern when family leaves after 2 incredible months together, but I need not have feared; as they were in safe hands @msdhoni getting some advice from India and Nathan Jon on how to play in SA – he told them “mujhe pata hai” #SAvIND dhanyavaad Mahi pic.twitter.com/8wurojjCF3

— Jonty Rhodes (@JontyRhodes8) January 25, 2018