टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को बाइक के साथ-साथ विंटेज और क्लासिक कारों का कितना शौक है यह हर कोई जानता है। क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद माही अक्सर अपने शहर रांची में बाइक या कार से शहर की सड़कों पर अकेले घूमने निकल जाते हैं। धोनी भले ही सोशल मीडिया पर एक्टिव न रहते हो, लेकिन माही की हर गतिविधि को सोशल मीडिया कैप्चर कर लेता है। खासकर धोनी जब-जब अपने शहर में सड़कों पर घूमने निकलते हैं तो उनकी फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है।

मर्सिडीज-बेंज 450SL में घूमते हुए दिखे धोनी

धोनी का ऐसा ही एक लेटेस्ट वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है जिसमें माही एक विंटेज कार लेकर रांची की सड़कों पर नजर आए। इस बार धोनी ने अपने कलेक्शन की सबसे रेयर कारों में से एक को ड्राइव पर निकाला। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एमएस एक क्लासिक लाल मर्सिडीज-बेंज 450SL में घूमते हुए दिख रहे हैं।

70 के दशक में बनती थी यह गाड़ी

धोनी जिस गाड़ी में नजर आए हैं वह 1971 और 1980 के बीच बना करती थी। मर्सिडीज-बेंज 450SL एक दो-दरवाजे वाली कन्वर्टिबल गाड़ी है जिसमें डिटैचेबल हार्डटॉप है। इस मॉडल को भारत में कभी ऑफिशियली लॉन्च नहीं किया गया था, जिससे यह विंटेज अपने आप में बहुत महंगी रही होगी। कार कलेक्टरों के लिए एक कीमती चीज बन गई और भारतीय सड़कों पर एक अनोखी गाड़ी के रूप में देखी जाती है।

हाल ही में इंग्लैंड से लौटे हैं एमएस धोनी

वायरल वीडियो मंगलवार को सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। वीडियो में धोनी को क्लासिक मर्सिडीज चलाते हुए अपने होमटाउन की सड़कों पर देखा गया। बता दें कि धोनी अभी तक इंग्लैंड में छुट्टियां मना रहे थे और हाल फिलहाल में भारत लौटे हैं। धोनी को इंग्लैंड में भारतीय टीम के हर व्हाइट बॉल मैच के दौरान स्टेडियम में देखा गया था। घर लौटने के बाद धोनी का यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हुआ।

वायरल वीडियो पर फैंस के रिएक्शन

धोनी के वायरल वीडियो पर यूजर्स ने मजेदार रिएक्शन दिए हैं। एक इंस्टाग्राम यूज़र ने लिखा है, “धोनी असली जिंदगी जी रहे हैं। कोई शोर नहीं, कोई ऑनलाइन लाइमलाइट नहीं, बस शांति।”

दूसरे यूजर ने कमेंट किया, “कार 10/10 है, लेकिन उसमें बैठा आदमी 7/7 है।” एक और फैन ने लिखा, “मुझे नहीं पता कि मैं रांची में होने के बावजूद धोनी को कब देख पाऊंगा।”

गाड़ियों के शौकीन हैं धोनी

बता दें कि यह बात जगजाहिर है कि धोनी को बाइक और कार का बहुत शौक है। रांची में अपने घर पर धोनी ने बाइक और गाड़ियों का अच्छा खासा कलेक्शन इकट्ठा किया हुआ है। धोनी अभी क्रिकेट से ब्रेक पर हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर होने के बाद माही को सिर्फ आईपीएल में ही खेलते हुए देखा जाता है। हालांकि 2026 के सीजन में धोनी टीम का हिस्सा तो थे, लेकिन इंजरी की वजह से मैदान पर नहीं उतर पाए।

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सबसे ज्यादा Waste Guna Huiya वायरल हुआ जबकि इसका कोई मतलब भी नहीं है। इसके पीछे वजह है कि यह बोलने में मजेदार लगता है। यह सिर्फ एक वायरल मीम है। युवा अब गंभीर मुद्दे पर भी अपनी भाषा में सड़क से संसद तक पहुंचा रहे हैं। पेपर लीक जैसे मामले को भी युवाओं ने नारों की जगह मीम्स की भाषा सुनी। इसमें “Delulu” औऱ “Clock It भी खूब चले। खैर, आपको इनमें से कौन सा शब्द ज्यादा मजेदार लगा। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…