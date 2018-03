CSK के साथियों के साथ डांस कर रहे धोनी, वायरल हुआ VIDEO

विश्व की सबसे बड़ी और मशहूर स्पोर्ट्स लीग में शुमार आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग के 11वें संस्करण का बिगुल बज चुका है। टूर्नामेंट का पहला मैच अगले महीने सात अप्रैल को खेला जाएगा। आयोजककर्ताओं का मानना है कि इस बार टूर्नामेंट सबसे कामयाब होगा, जो पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। हालांकि इस बार आईपीएल का 11वां सीजन और भी खास होने वाला है। क्योंकि इस बार धोनी की अगुवाई वाली चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स जैसी दिग्गज टीमें वापसी कर रही है।

ऐसे में सोशल मीडिया में सीएसके का एक वीडियो वायरल हो है। वीडियो में धोनी और उनकी टीम के खिलाड़ी जमकर डांस कर रहे हैं। आठ सेकंड के इस वीडियो धोनी द्वारा कैच पकड़ते ही टीम के बाकी खिलाड़ी झूमते हुए धोनी के पास पहुंच जाते हैं और जमकर डांस करते हैं। वीडियो में मुरली विजय, रविंद्र जडेजा, सुरेश रैना, महेंद्र सिंह धोनी और टीम में शामि हुए हरभजन सिंह नजर आ रहे हैं।

रिपोर्ट के अनुसार यह वीडियो किसी ‘ऐड शूट’ का हिस्सा बताया जाता है। वीडियो में सबसे मजेदार बात यह है कि हरभजन सिंह ट्रॉफी के साथ डांस कर रहे हैं। वीडियो के नजरिए से देखे सीएसके इस टूर्नामेंट में खुद को प्रबल दावेदार मान रही है।

यहां देखें मजेदार वीडियो-

यूजर्स की प्रतिक्रियाएं-

When did u see MSD so happy in the last 2 IPL’s?

Who will be the replacement for santner? Come on CSK ! We are so excited who will be.If it’s klaasen then.. pic.twitter.com/LHM9rU7nRD

— Selva (@Selva_1997) March 23, 2018